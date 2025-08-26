onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Elektronik , Giyim
Bugün İndirimde Neler Var? 26 Ağustos 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 26 Ağustos 2025 Günün Fırsatları

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
26.08.2025 - 12:38

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 26 Ağustos 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor!  Tchibo kahvelerden Solo temizlik havlusuna kadar pek çok ürün, özel fiyatlarla alışveriş severlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Bu içerik 26.08.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Geçtiğimiz ay bin adetten fazla satın alınan SONGMICS 30L Çelik Pedallı Çöp Kovası, günün fırsatlarında en çok tercih edilen ürünlerden biri.

Geçtiğimiz ay bin adetten fazla satın alınan SONGMICS 30L Çelik Pedallı Çöp Kovası, günün fırsatlarında en çok tercih edilen ürünlerden biri.

Linkini buraya bıraktım. 

Kullanıcı yorumu:

  • Kaliteli bir çöp kovası. L boy yani büyük çöp torbası ile rahat kullanılır. Kapağı yavaşça kapanıyor. Ayakla basıp açınca elle kapağı hafif arkaya iterseniz ağzı açık bekliyor.

Günlük giyimde rahat bir ayakkabı arayışındaysanız indirimde yer alan Under Armour Charged Surge 4 modelini tercih edebilirsiniz.

Günlük giyimde rahat bir ayakkabı arayışındaysanız indirimde yer alan Under Armour Charged Surge 4 modelini tercih edebilirsiniz.

Linki burada.

Kullanıcı yorumu:

Aynı ürünü 2. Kez aldım seri bitecek gibi değil. Yok böyle bir rahatlık.

Güçlü denge, yumuşak gövde, bitter çikolata, keskin fındık notası ile öne çıkan Tchibo Barista Espresso Çekirdek Kahve, %30 indirimde!

Güçlü denge, yumuşak gövde, bitter çikolata, keskin fındık notası ile öne çıkan Tchibo Barista Espresso Çekirdek Kahve, %30 indirimde!

Bu fırsat kaçmaz diyorsanız sizin için linkini buraya bıraktım.

İki ayrı pişirme haznesiyle aynı anda iki farklı yemek hazırlayabileceğiniz Ultenic K20 Airfryer, 1.199 TL indirimli fiyatıyla öne çıkıyor.

İki ayrı pişirme haznesiyle aynı anda iki farklı yemek hazırlayabileceğiniz Ultenic K20 Airfryer, 1.199 TL indirimli fiyatıyla öne çıkıyor.

Buradan ulaşabilirsiniz.

Kaymaz yüzeyi ve yer tasarrufu sağlayan yapısıyla öne çıkan askı seti, günün fırsatları arasında kapış kapış gidiyor.

Kaymaz yüzeyi ve yer tasarrufu sağlayan yapısıyla öne çıkan askı seti, günün fırsatları arasında kapış kapış gidiyor.

100 adetten oluşan bu set, %23 indirim oranıyla sizi bekliyor.

Linki burada.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ev ihtiyaçlarında indirim kapsamında English Home, 2 al 1 öde kampanyasıyla günün fırsatları arasında sevilen kampanyalardan biri.

Ev ihtiyaçlarında indirim kapsamında English Home, 2 al 1 öde kampanyasıyla günün fırsatları arasında sevilen kampanyalardan biri.

İhtiyaçlarınızı tamamlamak isterseniz ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

Solo yüzey temizleme havlularında 2 al 1 öde fırsatını kaçırmayın.

Solo yüzey temizleme havlularında 2 al 1 öde fırsatını kaçırmayın.

Her evin olmazsa olmazı desek abartmış olmayız. 

Linkini buraya bıraktım.

Fırsat demişken Hepsiburada'da yer alan bu kampanyaya da göz atmayı unutmayın.

Fırsat demişken Hepsiburada'da yer alan bu kampanyaya da göz atmayı unutmayın.

Boyner, U.S Polo Assn, Puma gibi markaların yer aldığı kampanyaya buradan ulaşabilirsiniz.

Züber'de Marka Günü'ne özel indirim çılgınlığı!

Züber'de Marka Günü'ne özel indirim çılgınlığı!

800 TL'ye 100 TL anında indirime ek, tüm ürünlerde %50'ye varan indirim ve flaş fiyatlar var.

Linkini buraya bıraktım.

Smoothielerin vazgeçilmezi Kiperin'de 3 al 2 öde fırsatı devam ediyor.

Smoothielerin vazgeçilmezi Kiperin'de 3 al 2 öde fırsatı devam ediyor.

Kampanya bitmeden stoklamak isteyenler için linki burada.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çeyiz alışverişi listesinin olmazsa olmazı havlu setleri👇

Çeyiz alışverişi listesinin olmazsa olmazı havlu setleri👇

%100 saf Ege pamuğundan üretilen bu havlu setini %65 indirimle almak için buraya tıktık.

Yüzünüze değen ipeksi bir serinlik, cildinizi saran kadifemsi bir yumuşaklık ile bu yastık kılıfları vazgeçilmeziniz olacak!

Yüzünüze değen ipeksi bir serinlik, cildinizi saran kadifemsi bir yumuşaklık ile bu yastık kılıfları vazgeçilmeziniz olacak!

Linki burada.

Tonik + Mist + Serum + Esans hepsi tek bir üründe!

Tonik + Mist + Serum + Esans hepsi tek bir üründe!

Üstelik şimdi %35 indirimde! 

Linkini buraya bıraktım.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın