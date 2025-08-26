Bugün İndirimde Neler Var? 26 Ağustos 2025 Günün Fırsatları
Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 26 Ağustos 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor! Tchibo kahvelerden Solo temizlik havlusuna kadar pek çok ürün, özel fiyatlarla alışveriş severlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!
Bu içerik 26.08.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Geçtiğimiz ay bin adetten fazla satın alınan SONGMICS 30L Çelik Pedallı Çöp Kovası, günün fırsatlarında en çok tercih edilen ürünlerden biri.
Günlük giyimde rahat bir ayakkabı arayışındaysanız indirimde yer alan Under Armour Charged Surge 4 modelini tercih edebilirsiniz.
Güçlü denge, yumuşak gövde, bitter çikolata, keskin fındık notası ile öne çıkan Tchibo Barista Espresso Çekirdek Kahve, %30 indirimde!
İki ayrı pişirme haznesiyle aynı anda iki farklı yemek hazırlayabileceğiniz Ultenic K20 Airfryer, 1.199 TL indirimli fiyatıyla öne çıkıyor.
Kaymaz yüzeyi ve yer tasarrufu sağlayan yapısıyla öne çıkan askı seti, günün fırsatları arasında kapış kapış gidiyor.
Ev ihtiyaçlarında indirim kapsamında English Home, 2 al 1 öde kampanyasıyla günün fırsatları arasında sevilen kampanyalardan biri.
Solo yüzey temizleme havlularında 2 al 1 öde fırsatını kaçırmayın.
Fırsat demişken Hepsiburada'da yer alan bu kampanyaya da göz atmayı unutmayın.
Züber'de Marka Günü'ne özel indirim çılgınlığı!
Smoothielerin vazgeçilmezi Kiperin'de 3 al 2 öde fırsatı devam ediyor.
Çeyiz alışverişi listesinin olmazsa olmazı havlu setleri👇
Yüzünüze değen ipeksi bir serinlik, cildinizi saran kadifemsi bir yumuşaklık ile bu yastık kılıfları vazgeçilmeziniz olacak!
Tonik + Mist + Serum + Esans hepsi tek bir üründe!
