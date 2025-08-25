Günün Fırsatı: Çok Satanlarda Yer Alan Columbia Powder Lite 2 Ceket İndirimde!
Soğuk havalara karşı konfor ve şıklığı bir arada sunan Columbia Powder Lite 2 Ceket, Omni‑Heat™ teknolojisi ile vücut ısını geri yansıtıyor, Sherpa polar iç yüzeyi ile ekstra sıcaklık sağlıyor. Hem şehirde hem doğada stilinden ödün vermeden rahatlıkla kullanabileceğin bu ceket şimdi günün fırsatları arasında yer alıyor.
Bu içerik 25.08.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
Vücut ısısını geri yansıtarak sıcak tutan Omni‑Heat™ teknolojisine sahip Columbia Powder Lite 2 Ceket, maksimum sıcaklık sağlıyor.
Neme ve lekelere direnç gösteren Omni-Shield dış kumaş, sıvıların kumaşa nüfuz etmesini engelleyerek montu temiz ve kuru tutuyor.
Pratik fermuarlı cepleri sayesinde ellerinizi ve eşyalarınızı güvenle taşıyabilir, esnek manşet ve kapüşon detaylarıyla soğuğu keserek rahatlıkla kullanabilirsiniz.
