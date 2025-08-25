onedio
Günün Fırsatı: Çok Satanlarda Yer Alan Columbia Powder Lite 2 Ceket İndirimde!

Günün Fırsatı: Çok Satanlarda Yer Alan Columbia Powder Lite 2 Ceket İndirimde!

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
25.08.2025 - 15:24

Soğuk havalara karşı konfor ve şıklığı bir arada sunan Columbia Powder Lite 2 Ceket, Omni‑Heat™ teknolojisi ile vücut ısını geri yansıtıyor, Sherpa polar iç yüzeyi ile ekstra sıcaklık sağlıyor. Hem şehirde hem doğada stilinden ödün vermeden rahatlıkla kullanabileceğin bu ceket şimdi günün fırsatları arasında yer alıyor. 

Bu içerik 25.08.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Vücut ısısını geri yansıtarak sıcak tutan Omni‑Heat™ teknolojisine sahip Columbia Powder Lite 2 Ceket, maksimum sıcaklık sağlıyor.

Sherpa polar iç yüzeyi yumuşak ve konforlu, ekstra sıcaklık sağlıyor.

Neme ve lekelere direnç gösteren Omni-Shield dış kumaş, sıvıların kumaşa nüfuz etmesini engelleyerek montu temiz ve kuru tutuyor.

Pratik fermuarlı cepleri sayesinde ellerinizi ve eşyalarınızı güvenle taşıyabilir, esnek manşet ve kapüşon detaylarıyla soğuğu keserek rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Çene koruması ve ayarlanabilir bağlar rüzgar ve soğuğa karşı ekstra koruma sağlarken, orta seviye ısı yalıtımı günlük kullanımda ve hafif doğa yürüyüşlerinde sizi sıcacık tutacak.

Hem şehirde hem hafif yürüyüşlerde kullanılabilecek konfor ve fonksiyonellik sunan Columbia Powder Lite 2 Ceket'i satın almak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Günün fırsatında yer alan ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

