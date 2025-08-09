onedio
Bu Ürünler Kapış Kapış Gidiyor! Haftanın Çok Satan Ürünleri

09.08.2025 - 14:10

Herkesin gözdesi olan bu haftanın çok satan ürünlerini sizin için bir araya getirdik! Stanley pipetli termoslardan Bosch klimalara kadar pek çok farklı kategoride en çok satılan ürünler aşağıda sizi bekliyor. Gelin, bu hafta neler favori olmuş birlikte göz atalım!

Bu içerik 09.08.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Bu hafta çok satanların zirvesinde Stanley Quencher Pipetli Termos var!

Şık tasarımı, dayanıklı yapısı ve uzun süre sıcak/soğuk koruma özelliğiyle hem spor çantanızın hem de ofis masanızın vazgeçilmezi olmaya aday. Geniş kapasitesi sayesinde gün boyu su tüketimini kolaylaştırırken, pipetli kapağıyla da pratik bir kullanım sunuyor.

Stanley Quencher Pipetli Termos

Yazın serin, kışın ise konforlu bir ortam isteyenler için Bosch Climate CL2000U W 35 E A++ 12000 BTU Duvar Tipi Klima tam bir konfor yatırımı!

A++ enerji sınıfı sayesinde tasarruflu çalışır, güçlü performansıyla ortamı hızla istediğiniz sıcaklığa getirir. Şık ve modern tasarımı ise bulunduğu odaya estetik bir dokunuş katar.

Bosch Climate Duvar Tipi Klima

Frankly Pirinç Özü, Peptit ve Kolajen Içeren Gözenek Karşıtı Kağıt Maske

Gözenek görünümünü azaltmaya yardımcı olurken cildi besleyip nemlendirir. Pirinç özü ile aydınlık bir görünüm kazandırır, peptit ve kolajen desteğiyle cildin elastikiyetini artırır.

Frankly Pirinç Özü, Kağıt Maske

Happiness İstanbul Oversize Basic Gömlek

Oversize kesimi sayesinde hem konforlu hem de modern bir görünüm sunuyor. İster jean ve spor ayakkabıyla günlük kombinlerde, ister etek ve topuklu ayakkabıyla daha şık bir tarzda kullanabilirsiniz.

Happiness İstanbul Oversize Basic Gömlek

Bioderma Sebium Foaming Gel Yüz Temizleme Jeli

Nazik formülüyle cildi kurutmadan temizler, fazla yağı ve kiri arındırır. Düzenli kullanımda cilt dengesini korumaya yardımcı olurken, ferah ve temiz bir his bırakıyor.

Günlük cilt bakım rutininizde güvenle kullanabileceğiniz bu jel, sağlıklı ve pürüzsüz bir görünüm için vazgeçilmezlerden.

Bioderma Sebium Foaming Gel Yüz Temizleme Jeli

SONGMICS Asma koltuk, bu hafta çok satanlarda ilk sıralarda.

Kalın yastıklı tasarımıyla hem konforlu hem de şık bir sallanan koltuk deneyimi sunuyor. Balkon, teras ya da salonunuzda huzurlu bir okuma köşesi yaratmak için ideal. 

SONGMICS Asma koltuk

Haustier WF007L Otomatik Kedi Su Sebili

Minik dostlarınızın sağlığı için su içmeyi eğlenceli hale getiren harika bir ürün! 

Haustier WF007L Otomatik Kedi Su Sebili, 3.5 litrelik geniş haznesi ve şelale akışlı tasarımıyla kedinizin gün boyu taze ve temiz suya ulaşmasını sağlar. Sessiz çalışması sayesinde ev ortamında rahatsızlık vermez, sürekli devridaim sistemi ise suyun daha uzun süre taze kalmasına yardımcı olur.

Haustier WF007L Otomatik Kedi Su Sebili

6'lı Kutu Premıum Boxer Quinn

Gün boyu konfor ve şıklığı bir arada isteyenler Boxer Quinn harika bir seçenek!

Kullanıcı yorumu;

Yaklaşık 2 haftadır giymekteyim kalitesi mükemmel özellikle lastiğinin iç kısmının dokusu çok güzel hiç rahatsız etmiyor düşünenlere tavsiye ederim.

6'lı Kutu Premıum Boxer Quinn

Orret Home 20 Adet Dolap İçi Elbise Askısı

İnce ve hafif tasarımı sayesinde gardırobunuzda daha fazla yer açar, kıyafetlerinizi düzgün bir şekilde asarak kırışmasını önler. 

Orret Home 20 Adet Dolap İçi Elbise Askısı

HC Care Complex Bitkisel Saç Bakım Kompleksi - 100 ml

Zengin bitkisel yağ karışımı sayesinde saç köklerini besler, dökülmeyi azaltmaya yardımcı olur ve saçların daha güçlü, parlak ve sağlıklı uzamasını destekler. Düzenli kullanımda yıpranmış tellerin onarımına da katkı sağlar.

HC Care Complex Bitkisel Saç Bakım Kompleksi

Serenora Özel Tasarım İnci Çanta

Zarif inci detayları ve özenle hazırlanmış tasarımıyla her kombine sofistike bir dokunuş katıyor. İster gündüz şıklığında, ister gece davetlerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz bu çanta, modanın kalbinde yerini aldı bile.

Serenora Özel Tasarım İnci Çanta

