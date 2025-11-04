Bu Ünlü CEO’ların Kaçının Maaşını Doğru Tahmin Edebileceksin?
Elimizde tuttuğumuz telefon, içtiğimiz kahve ve hatta kullandığımız bilgisayarlardaki işlemcilerin ait olduğu şirket CEO'ları inanılmaz paralar kazanıyorlar. Bazı CEO’lar sadece yönettikleri şirketlerle değil, aynı zamanda maaşlarıyla da manşet oluyor. “Yok artık bu kadar da olmaz.” dedirten rakamlar konuşuluyor.
Bu CEO'lar ne kadar kazanıyor? Tahminleri alalım!
Not: Veriler 6 Haziran 2025 bilgilerine dayanmaktadır. İçeriği kontrol ettiğiniz tarihe göre değişiklikler olmuş olabilir.
1. Apple Inc. CEO’su Tim Cook’un yıllık maaşı yaklaşık kaç milyon dolar?
2. Netflix Inc. CEO'su Gregory K. Peters ne kadar kazanıyor olabilir?
3. Axon Enterprise CEO’su Patrick W. Smith’in maaşı ne kadar sence?
4. Coherent Corp. CEO’su Jim Anderson’ın yıllık kazancı kaç milyon dolar civarında?
5. Starbucks Corp. CEO’su Brian Niccol yılda ne kadar kazanıyor dersin?
6. General Electric CEO’su H. Lawrence Culp Jr.’ın toplam yıllık kazancı yaklaşık ne kadar?
7. Snowflake Inc. CEO’su Sridhar Ramaswamy’nin kazancı ne kadar biliyor musun?
8. Ares Management Corp. CEO’su Michael Arougheti yıllık ne kadar kazanıyor?
9. Playtika Holding Corp. CEO’su Robert Antokol’un maaşı tahminen kaç milyon dolar?
10. Blackstone Inc. CEO’su Stephen Schwarzman yılda ne kadar kazanıyor olabilir?
11. Microsoft’un CEO’su Satya Nadella’nın toplam kazancı ne kadar biliyor musun?
Biraz daha araştırma yapman lazım!
Fena sayılmazsın!
Birkaç CEO dışında hepsini doğru bildin!
Tebrik ederiz, hepsini doğru tahmin ettin!
