Bu Ünlü CEO’ların Kaçının Maaşını Doğru Tahmin Edebileceksin?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
04.11.2025 - 17:01

Elimizde tuttuğumuz telefon, içtiğimiz kahve ve hatta kullandığımız bilgisayarlardaki işlemcilerin ait olduğu şirket CEO'ları inanılmaz paralar kazanıyorlar. Bazı CEO’lar sadece yönettikleri şirketlerle değil, aynı zamanda maaşlarıyla da manşet oluyor. “Yok artık bu kadar da olmaz.” dedirten rakamlar konuşuluyor.

Bu CEO'lar ne kadar kazanıyor? Tahminleri alalım!

Not: Veriler 6 Haziran 2025 bilgilerine dayanmaktadır. İçeriği kontrol ettiğiniz tarihe göre değişiklikler olmuş olabilir.

1. Apple Inc. CEO’su Tim Cook’un yıllık maaşı yaklaşık kaç milyon dolar?

2. Netflix Inc. CEO'su Gregory K. Peters ne kadar kazanıyor olabilir?

3. Axon Enterprise CEO’su Patrick W. Smith’in maaşı ne kadar sence?

4. Coherent Corp. CEO’su Jim Anderson’ın yıllık kazancı kaç milyon dolar civarında?

5. Starbucks Corp. CEO’su Brian Niccol yılda ne kadar kazanıyor dersin?

6. General Electric CEO’su H. Lawrence Culp Jr.’ın toplam yıllık kazancı yaklaşık ne kadar?

7. Snowflake Inc. CEO’su Sridhar Ramaswamy’nin kazancı ne kadar biliyor musun?

8. Ares Management Corp. CEO’su Michael Arougheti yıllık ne kadar kazanıyor?

9. Playtika Holding Corp. CEO’su Robert Antokol’un maaşı tahminen kaç milyon dolar?

10. Blackstone Inc. CEO’su Stephen Schwarzman yılda ne kadar kazanıyor olabilir?

11. Microsoft’un CEO’su Satya Nadella’nın toplam kazancı ne kadar biliyor musun?

Biraz daha araştırma yapman lazım!

Ünlü CEO'ların kazandığı maaşları pek merak etmiyor gibisin. Şu an baktığın ekranın üretildiği firmanın CEO'sunu bile sormuş olabiliriz, biz de merak edip baktık açıkçası! Birkaç internet araması ile CEO'ların maaşları hakkında bilgi edinebilirsin. Ya da testimize baştan başlayabilirsin!

Fena sayılmazsın!

Galiba bu testte biraz“yatırımcı değil izleyici tarafta kaldın. Ama olsun, en azından artık kimlerin cüzdanında kaç sıfır var biliyorsun. Belki de sen maaş tahmin etmek yerine kendi işini büyütmeyi tercih ediyorsundur!

Birkaç CEO dışında hepsini doğru bildin!

Ekonomi sayfalarını arada karıştırıyor gibi bir havan var! Birkaç CEO dışında hepsini doğru bildin. Galiba birkaçı gözünden kaçtı ya da şıklarda kafan karıştı. Olsun o kadar!

Tebrik ederiz, hepsini doğru tahmin ettin!

Maaş dedektörün doğru çalışıyor! Bu kadar doğru tahmin yapmak ciddi finans zeksı ister. Belki CFO bile seni işe almak isterdi ama sen muhtemelen daha büyük oynayan bir tipsin. Kısacası paranın nerede olduğunu iyi biliyorsun!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
