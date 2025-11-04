Bu Ünlü CEO’ların Kaçının Maaşını Doğru Tahmin Edebileceksin?

Elimizde tuttuğumuz telefon, içtiğimiz kahve ve hatta kullandığımız bilgisayarlardaki işlemcilerin ait olduğu şirket CEO'ları inanılmaz paralar kazanıyorlar. Bazı CEO’lar sadece yönettikleri şirketlerle değil, aynı zamanda maaşlarıyla da manşet oluyor. “Yok artık bu kadar da olmaz.” dedirten rakamlar konuşuluyor.

Bu CEO'lar ne kadar kazanıyor? Tahminleri alalım!

Not: Veriler 6 Haziran 2025 bilgilerine dayanmaktadır. İçeriği kontrol ettiğiniz tarihe göre değişiklikler olmuş olabilir.