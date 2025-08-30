Bu Teste Göre Vücudunun En Çok İhtiyaç Duyduğu Yeme Alışkanlığı Hangisi?
Sana ve vücuduna iyi gelecek o yeme alışkanlığı hangisi? Bunu öğrenmenin en kolay yolu bu testi çözmek. Sen bize yemek alışkanlıklarını, kendini ve isteklerini anlat. biz de sana çok iyi gelecek ve sana uygun o yeme alışkanlığını söyleyelim. Hazırdan hadi bakalım, başlıyoruz!
1. Güne hangisiyle başlamayı tercih edersin?
2. Atıştırmalık olarak ne tercih ediyorsun?
3. Peki öğle arasında ne yersin?
4. Peki günde 2 litre su içiyor musun?
5. Peki tatlı krizine girdin diyelim... Seçimin hangisi olur?
6. Peki bir sokak lezzeti de seçer misin?
7. Akşam için de bir yemek seçebilir misin?
8. Kış günlerinde enerji depolamak için tercihin hangisi olurdu?
Protein odaklı beslenme!
Sebze ve lif ağırlıklı beslenme!
Karbonhidrat ağırlıklı beslenme!
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
