Bu Teste Göre Vücudunun En Çok İhtiyaç Duyduğu Yeme Alışkanlığı Hangisi?

Vücudun, dengeni ve sindirim sağlığını korumak için bol lif ve vitamin istiyor. Bu yüzden senin ve bedenin için en uygun beslenme türü sebze ve lif ağırlıklı beslenme! İnan renkli sebzeler, taze meyveler ve tam tahıllar sana çok iyi gelecek. Daha canlı bir cilt, daha dengeli bir enerji ve güçlü bir bağışıklık için tabağını yeşillendirme zamanı!