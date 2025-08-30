onedio
Bu Teste Göre Vücudunun En Çok İhtiyaç Duyduğu Yeme Alışkanlığı Hangisi?

Begüm
30.08.2025 - 19:01

Sana ve vücuduna iyi gelecek o yeme alışkanlığı hangisi? Bunu öğrenmenin en kolay yolu bu testi çözmek. Sen bize yemek alışkanlıklarını, kendini ve isteklerini anlat. biz de sana çok iyi gelecek ve sana uygun o yeme alışkanlığını söyleyelim. Hazırdan hadi bakalım, başlıyoruz!

1. Güne hangisiyle başlamayı tercih edersin?

2. Atıştırmalık olarak ne tercih ediyorsun?

3. Peki öğle arasında ne yersin?

4. Peki günde 2 litre su içiyor musun?

5. Peki tatlı krizine girdin diyelim... Seçimin hangisi olur?

6. Peki bir sokak lezzeti de seçer misin?

7. Akşam için de bir yemek seçebilir misin?

8. Kış günlerinde enerji depolamak için tercihin hangisi olurdu?

Protein odaklı beslenme!

Senin vücudun enerji ve güç için daha fazla proteine ihtiyaç duyuyor. Bu yüzden sana ve bedenine iyi gelecek beslenme alışkanlığı kesinlikle protein odaklı beslenme. Çünkü et, yumurta, süt ürünleri gibi kaynaklar sana hem uzun süre tokluk sağlar hem de kas ve bağışıklık sistemini destekler. Gününe proteinli kahvaltılar eklemek, yorgunluk seviyeni düşürüp daha aktif hissetmeni sağlayabilir. Yeme rutinine bol bol protein eklemeyi unutma!

Sebze ve lif ağırlıklı beslenme!

Vücudun, dengeni ve sindirim sağlığını korumak için bol lif ve vitamin istiyor. Bu yüzden senin ve bedenin için en uygun beslenme türü sebze ve lif ağırlıklı beslenme! İnan renkli sebzeler, taze meyveler ve tam tahıllar sana çok iyi gelecek. Daha canlı bir cilt, daha dengeli bir enerji ve güçlü bir bağışıklık için tabağını yeşillendirme zamanı!

Karbonhidrat ağırlıklı beslenme!

Canın sık sık makarna, ekmek ya da hamur işi çekiyorsa, bu vücudunun hızlı enerjiye ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Ama dikkat, bu enerji kısa süreli olur. Yavaş sindirilen tam tahıllar, tatlı patates veya yulaf gibi sağlıklı karbonhidratlarla bu ihtiyacı karşılamak, seni gün boyu dinç tutar. Bu yüzden yeme alışkanlığına sağlıklı karbonhidratları dahil etmeyi unutma!

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
