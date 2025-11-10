Bu Test Sana İlişkilerdeki Kırmızı Bayraklarını Söyleyecek!

Bir an burada, bir an orada... Bu dengesizlik, sizi bir duygusal tufanın ortasına sürüklüyor olabilir. Sizinle olan ilgisi bir var bir yok. Bazen sizi adeta göklere çıkarıyor, sanki siz onun dünyasının merkezindesiniz. Ancak bazen de günlerce uğrak yeri olmuyor, adeta dünyadan siliniyor. Bu durum, sizi çıkmaza sürüklüyor olabilir. Bu gelgitli tutum, sizi bir yandan umutlandırırken, diğer yandan da hayal kırıklığına uğratıyor. Bu tür bir tutum, genellikle bir kişinin sizinle ilgili kararsız olduğunu gösterir. Sizi bir 'öncelik' olarak değil, bir 'seçenek' olarak gördüğünü düşündürüyor olabilir. Gerçek bir bağ, düzenli bir ilgi ve güven duygusuyla kurulur. Bu, bir ilişkide olmazsa olmazdır. Eğer birisi sizinle bu şekilde ilgilenmiyorsa, bu bir kırmızı bayrak olabilir. Bu, sizin istikrarsız bir ilişkide kendinizi kaybetmemeniz gerektiğini hatırlatıyor olabilir. Bu durumda, kendinizi korumak ve sağlıklı bir ilişki yaşamak için ne yapmanız gerektiğini düşünmek önemlidir. Kendinizi bir seçenek olarak gören biriyle zaman geçirmek yerine, sizi öncelik olarak gören biriyle olmayı tercih etmelisiniz. Unutmayın, siz bir seçenek değil, bir önceliksiniz!