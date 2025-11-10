Bu Test Sana İlişkilerdeki Kırmızı Bayraklarını Söyleyecek!
Bazen kalbimiz birini o kadar sever ki, mantığımız devre dışı kalır. Oysa her ilişkide dikkat etmemiz gereken bazı küçük sinyaller vardır. Bu testte vereceğin cevaplarla, ilişkilerde hangi “kırmızı bayrakları” görmezden geldiğini ve hangi konularda sınır koymayı öğrenmen gerektiğini keşfedeceksin. Hazırsan duygusal gözlüğünü çıkar, gerçeklerle yüzleşme zamanı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Partnerin günlerce yoğun olduğunu söyleyip sana vakit ayıramıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Partnerin, tartışmalarda hep senin fazla tepki verdiğini söylüyor.
3. Partnerin sosyal medyada seni hiç paylaşmıyor.
4. Partnerin geçmiş ilişkilerinden sık sık bahsediyor.
5. “Ben değişemem, beni böyle kabul et.” diyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Partnerin sık sık seni kıskandığını söylüyor ama davranışları rahatsız edici boyutta.
7. Tartışmalardan sonra konuyu konuşmadan kapatmayı tercih ediyor.
8. Partnerin, senin sınırlarını şaka yoluyla zorlamayı seviyor.
9. Partnerin kararları hep kendisi alıyor.
10. Partnerin özel hayatınla ilgili fazlaca soru soruyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Senin ilişkilerde kırmızı bayrağın kontrolcü tavırlar!
Senin ilişkilerde kırmızı bayrağın duygusal uzaklık!
Senin ilişkilerde kırmızı bayrağın sorumluluktan kaçması!
Senin ilişkilerde kırmızı bayrağın ilgisizlik ve tutarsızlık!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın