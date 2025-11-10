onedio
Bu Test Sana İlişkilerdeki Kırmızı Bayraklarını Söyleyecek!

Bu Test Sana İlişkilerdeki Kırmızı Bayraklarını Söyleyecek!

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
10.11.2025 - 12:01

Bazen kalbimiz birini o kadar sever ki, mantığımız devre dışı kalır. Oysa her ilişkide dikkat etmemiz gereken bazı küçük sinyaller vardır. Bu testte vereceğin cevaplarla, ilişkilerde hangi “kırmızı bayrakları” görmezden geldiğini ve hangi konularda sınır koymayı öğrenmen gerektiğini keşfedeceksin. Hazırsan duygusal gözlüğünü çıkar, gerçeklerle yüzleşme zamanı!

1. Partnerin günlerce yoğun olduğunu söyleyip sana vakit ayıramıyor.

2. Partnerin, tartışmalarda hep senin fazla tepki verdiğini söylüyor.

3. Partnerin sosyal medyada seni hiç paylaşmıyor.

4. Partnerin geçmiş ilişkilerinden sık sık bahsediyor.

5. “Ben değişemem, beni böyle kabul et.” diyor.

6. Partnerin sık sık seni kıskandığını söylüyor ama davranışları rahatsız edici boyutta.

7. Tartışmalardan sonra konuyu konuşmadan kapatmayı tercih ediyor.

8. Partnerin, senin sınırlarını şaka yoluyla zorlamayı seviyor.

9. Partnerin kararları hep kendisi alıyor.

10. Partnerin özel hayatınla ilgili fazlaca soru soruyor.

Senin ilişkilerde kırmızı bayrağın kontrolcü tavırlar!

Bir göz atalım bakalım, sevgilin ya da flörtün, ilişkideki hakimiyeti elinde tutmayı seven bir tip gibi görünüyor. Kıskançlık, yönlendirme, kararları kendi başına alma veya sürekli senden onay beklemek, onun ilişki tarzını belirliyor olabilir. İlk başlarda bu durum, onun seninle ne kadar ilgilendiğini gösteriyor gibi hissettirse de, zamanla bu durum senin özgürlüğünü kısıtlayabilir ve nefes almanı zorlaştırabilir. Unutma ki, gerçek sevgi, birbirine özgürlük alanı tanımakla ilgilidir. Seni sürekli denetleyen biri yerine, sana güvenen ve seni olduğun gibi kabul eden biri yanında olmalı. Bu durum, bir ilişkide kırmızı bayrak olarak kabul edilir ve sınırlarını belirlemek için bir işaret olabilir. Bu durumda, ne istediğini ve ne istemediğini net bir şekilde belirlemen gerekiyor. Bu, hem senin hem de partnerinin ilişkide daha sağlıklı ve mutlu olabilmesi için önemlidir.

Senin ilişkilerde kırmızı bayrağın duygusal uzaklık!

Belki de birlikte olduğunuz kişi, duygusal dünyasını sizinle paylaşmaktan kaçınıyor, hislerini ifade etmekte zorlanıyor. Sizinle vakit geçirirken bile, sanki aranızda görünmez bir duvarın yükseldiğini hissediyor olabilirsiniz. Bu durum, belki de onun iç dünyasını, duygularını ve düşüncelerini anlamlandırmanızı zorlaştırıyor. Bu belirsizlik, zamanla sizi rahatsız edebilir ve güvensizliğe dönüşebilir. Çünkü duygusal mesafe, ilişkinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini engeller. İletişim kurmayan bir partner, ilişkiyi tek taraflı hale getirebilir ve bu durum, ilişkide en sessiz ama en tehlikeli kırmızı bayraktır. Bu kişi, belki de duygusal bir koruma duvarı örüyor, belki de duygusal bir kalkanla kendini savunuyor. Ancak bu durum, ilişkinizi olumsuz etkileyebilir. Çünkü duygusal açıdan birbirinize mesafeli olduğunuzda, ilişkinizdeki samimiyet ve güven duygusu zedelenebilir. Bu nedenle, partnerinizle bu konuyu konuşmak ve duygusal mesafeyi kapatmak önemlidir. Unutmayın, sağlıklı bir ilişki, duygusal açıdan da birbirinize yakın olmayı gerektirir.

Senin ilişkilerde kırmızı bayrağın sorumluluktan kaçması!

Bir kişiyle konuşurken, onun büyüleyici sözlerine kapılıyor olabilirsin. Sözlerinin ritmi, seçtiği kelimeler ve konuşma tarzı; hepsi seni etkileyebilir. Ancak, işler biraz daha ciddileşmeye başladığında, bu kişi bir adım geri çekiliyor olabilir. Bu durum, belki de duygusal olgunluk eksikliğinin bir göstergesi olabilir. “Hazır değilim”, “kendimi bulmam lazım” gibi cümlelerle karşılaşıyorsan, bu kişi belki de duygusal sorumluluk taşımaktan kaçıyor olabilir. İlişkideki yükü senin omuzlarına yıkıyor, kendisi ise sadece keyifli anlarda var olmayı seçiyor olabilir. Bu durum, ilişkinin dengesini bozar ve seni yorar. Bir ilişkinin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için iki kişinin de eşit şekilde emek vermesi gereklidir. Tek taraflı çaba, sadece seni yorar ve ilişkiyi tüketir. Bu nedenle, bir ilişkide duygusal olgunluk ve eşitlik çok önemlidir. Her iki tarafın da ilişkiye eşit derecede katkı sağlaması, ilişkinin sağlıklı bir şekilde yürümesini sağlar.

Senin ilişkilerde kırmızı bayrağın ilgisizlik ve tutarsızlık!

Bir an burada, bir an orada... Bu dengesizlik, sizi bir duygusal tufanın ortasına sürüklüyor olabilir. Sizinle olan ilgisi bir var bir yok. Bazen sizi adeta göklere çıkarıyor, sanki siz onun dünyasının merkezindesiniz. Ancak bazen de günlerce uğrak yeri olmuyor, adeta dünyadan siliniyor. Bu durum, sizi çıkmaza sürüklüyor olabilir. Bu gelgitli tutum, sizi bir yandan umutlandırırken, diğer yandan da hayal kırıklığına uğratıyor. Bu tür bir tutum, genellikle bir kişinin sizinle ilgili kararsız olduğunu gösterir. Sizi bir 'öncelik' olarak değil, bir 'seçenek' olarak gördüğünü düşündürüyor olabilir. Gerçek bir bağ, düzenli bir ilgi ve güven duygusuyla kurulur. Bu, bir ilişkide olmazsa olmazdır. Eğer birisi sizinle bu şekilde ilgilenmiyorsa, bu bir kırmızı bayrak olabilir. Bu, sizin istikrarsız bir ilişkide kendinizi kaybetmemeniz gerektiğini hatırlatıyor olabilir. Bu durumda, kendinizi korumak ve sağlıklı bir ilişki yaşamak için ne yapmanız gerektiğini düşünmek önemlidir. Kendinizi bir seçenek olarak gören biriyle zaman geçirmek yerine, sizi öncelik olarak gören biriyle olmayı tercih etmelisiniz. Unutmayın, siz bir seçenek değil, bir önceliksiniz!

