Bu Sene Yaz Aşkını Nerede Bulacağını Söylüyoruz!
Yaz geldi ve aşk kokusu her yerde! Peki sen bu yaz aşkını nerede bulacaksın? Vereceğin cevaplara göre senin yaz aşkının nerede olacağını söylüyoruz. Hadi başlayalım! 👇
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1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım 👇
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2. Yaz tatilinde en çok ne yapmayı seviyorsun?
3. Bir ilişkiye başlarken en önemli kriterin nedir?
4. Peki, ilk buluşmada nasıl bir yer tercih edersin?
5. Yaz tatilinde hangi ülkeye gitmek isterdin?
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6. Söyle bakalım, bir partnerde seni en çok ne etkiler?
7. Tatil yaparken yanında mutlaka bulunması gereken eşya nedir?
8. Son olarak, yaz aşkını bulduğunda ilk olarak ne yaparsın?
Plaj ve Deniz Kıyısı!
Doğal alanlar veya Kültürel Mekanlar!
Partiler ve Sosyal Etkinlikler!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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