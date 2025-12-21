"O" Senin İçin Doğru Kişi miydi?

Onunla aranızda gerçek bir bağ vardı, bunu inkâr etmek zor. Fakat bu bağ her zaman sürdürülebilir bir uyuma dönüşmedi; bazı noktalarda enerjileriniz çakıştı. Bazen seni mutlu etti, bazen de kafanı karıştırdı; ikisi birden yaşandı. Bu yüzden onu tamamen yanlış biri olarak görmek de, “kesinlikle doğruydu” demek de pek mümkün değil. O ilişki, sana hem güzel duygular hem de önemli farkındalıklar kazandırmış gibi duruyor. Belki de hayatına bir ders, bir dönüm noktası ya da bir hatırlatma olarak girdi. Doğru kişi değildi ama doğru bir deneyimdi.