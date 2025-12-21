"O" Senin İçin Doğru Kişi miydi?
Bazen bir ilişki bittikten sonra aklımızda tek bir soru kalır: “O gerçekten benim için doğru kişi miydi?” Bu test, hislerini, yaşadığın deneyimi ve ilişkinizin dinamiğini daha net görmene yardımcı olabilir.
Şimdi gel, bu sorunun cevabını birlikte keşfedelim.
1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım!
2. İlişkinize inanmayı neden kestin?
3. Konu eski sevgilin olduğunda ne kadar affedici birisin? Puanla bakalım!
4. O kişiyle birlikteyken kendini değerli hissediyor muydun?
5. Geriye dönüp baktığında hangi anıları daha net hatırlıyorsun?
6. Onunla bitirdiğin ilişkinden bu yana duygusal olarak kendini nasıl hissediyorsun?
7. Onunla olan ilişkin neden sona ermişti?
8. Son olarak, tam şu an mesaj atsa samimi cevap verir misin?
O senin için doğru kişiydi!
Tam olarak doğru kişi değildi!
O senin için doğru değildi!
