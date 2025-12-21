onedio
article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
"O" Senin İçin Doğru Kişi miydi?

etiket "O" Senin İçin Doğru Kişi miydi?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
21.12.2025 - 22:01

Bazen bir ilişki bittikten sonra aklımızda tek bir soru kalır: “O gerçekten benim için doğru kişi miydi?” Bu test, hislerini, yaşadığın deneyimi ve ilişkinizin dinamiğini daha net görmene yardımcı olabilir. 

Şimdi gel, bu sorunun cevabını birlikte keşfedelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım!

2. İlişkinize inanmayı neden kestin?

3. Konu eski sevgilin olduğunda ne kadar affedici birisin? Puanla bakalım!

4. O kişiyle birlikteyken kendini değerli hissediyor muydun?

5. Geriye dönüp baktığında hangi anıları daha net hatırlıyorsun?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Onunla bitirdiğin ilişkinden bu yana duygusal olarak kendini nasıl hissediyorsun?

7. Onunla olan ilişkin neden sona ermişti?

8. Son olarak, tam şu an mesaj atsa samimi cevap verir misin?

O senin için doğru kişiydi!

O kişi hayatında sana gerçekten iyi gelen, seni geliştiren ve kalbine dokunan biriymiş gibi görünüyor. Aranızdaki bağın samimiyeti ve uyumu, ilişki boyunca hissettiğin huzuru açıklıyor. Onunla kurduğun iletişim, güven duygusunun temellerini sağlamlaştırmış. Bazen zorluklar yaşasanız da, birlikte olmayı değerli kılan şeyler daha ağır basmış. Şimdi geriye baktığında, onunla geçirdiğin zamanın sana güzel duygular kattığını fark ediyorsun. Bu ilişki, gelecekteki seçimlerini bile daha bilinçli yapmanı sağlamış olabilir. Kalbinin o dönem doğru kişiyi seçtiğini söyleyebiliriz.

Tam olarak doğru kişi değildi!

Onunla aranızda gerçek bir bağ vardı, bunu inkâr etmek zor. Fakat bu bağ her zaman sürdürülebilir bir uyuma dönüşmedi; bazı noktalarda enerjileriniz çakıştı. Bazen seni mutlu etti, bazen de kafanı karıştırdı; ikisi birden yaşandı. Bu yüzden onu tamamen yanlış biri olarak görmek de, “kesinlikle doğruydu” demek de pek mümkün değil. O ilişki, sana hem güzel duygular hem de önemli farkındalıklar kazandırmış gibi duruyor. Belki de hayatına bir ders, bir dönüm noktası ya da bir hatırlatma olarak girdi. Doğru kişi değildi ama doğru bir deneyimdi.

O senin için doğru değildi!

İlişkinize baktığında, bazı şeylerin içten içe hiç tam oturmadığını fark ediyorsun. Belki güvende hissetmekte zorlandın, belki de duygusal ihtiyaçların gerektiği kadar karşılık bulmadı. Bazen sevgi vardı ama uyum eksikti; bazen alışkanlık duyguların önüne geçti. Bu ilişki sana birçok şey öğretmiş olsa da, uzun vadede seni mutlu edecek bütün parçalar bir araya gelmemiş. Şimdi geriye dönüp baktığında, onunla yolların ayrılmasının aslında seni özgürleştirdiğini hissediyor olabilirsin. Yanlış kişiden kurtulmak, doğru kişiye yer açmak gibidir. Sen de tam olarak bunu yapmışsın.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın