Havalar Soğudu: Kışın Partnerinle Yapabileceğin 11 Aktivite
Kış gelince sanki hiç aktivite yokmuş gibi geliyor. Ama evde ya da dışarıda yapılabilecek hâlâ güzel aktiviteler var. Kışın partnerinle hem evde hem dışarıda neler yapabilirsin peki?
1. Evde yemek yapmaya ne dersin?
2. Karda yürümek de çok romantik!
3. Yılbaşı yaklaşırken yeni yıl ağacını birlikte süsleyebilirsiniz.
4. Puzzle yapmak da çok eğlenceli.
5. Birlikte bir workshop'a yazılmaya ne dersin?
6. Piknik her zaman yazın yapılacak diye bir şey yok.
7. Film maratonu yapmaya ne dersin?
8. Birlikte yeni bir cafe deneyebilirsiniz.
9. Müze gezmek de tam bir kış aktivitesi.
10. Kışa uygun bir aktivite istiyorsan buz pistine gidebilirsiniz.
11. Yakın bir yere küçük bir kaçamak yapabilirsiniz.
