Havalar Soğudu: Kışın Partnerinle Yapabileceğin 11 Aktivite

Meryem Hazal Çamurcu
21.12.2025 - 23:01

Kış gelince sanki hiç aktivite yokmuş gibi geliyor. Ama evde ya da dışarıda yapılabilecek hâlâ güzel aktiviteler var. Kışın partnerinle hem evde hem dışarıda neler yapabilirsin peki?

1. Evde yemek yapmaya ne dersin?

Kışı daha çok evde geçirmeyi seven bir çiftseniz güzel bir akşam yemeği hazırlamak sizi mutlu edecek bir aktivite olabilir. Beraber alışveriş yapıp mutfağa birlikte girmek çok eğlenceli olacaktır. Yemeği pişirdikten sonra da oturup birlikte güzel bir akşam yemeği yiyebilirsiniz.

2. Karda yürümek de çok romantik!

Kışın özellikle kar yağan zamanlarda hava ayrı bir romantik oluyor. Böyle karlı bir günde partnerinle yürüyebilirsiniz. Tabii ki bu yürüyüşte bir sürü romantik ve eğlenceli fotoğraflar çekebilirsiniz. Yürüyüşün sonunda bir kafede oturup sıcak bir şeyler içebilirsiniz.

3. Yılbaşı yaklaşırken yeni yıl ağacını birlikte süsleyebilirsiniz.

Yeni yıl yaklaşırken ağaç süslemek de çok farklı bir aktivite. En güzel ağacı ve süsleri beraber alıp eve kurabilirsiniz. Süslemeyi hızlı hızlı yapmak yerine bundan keyif alacağınız güzel bir aktivite planlayabilirsin. Fonda müzik açarak beraber ağacınızı süsleyebilirsiniz.

4. Puzzle yapmak da çok eğlenceli.

Evdeyken en güzel şey puzzle yapmak değil mi? Partnerinle beraber puzzle yapabileceğin gibi ayrı ayrı puzzlelar alıp yarış da yapabilirsiniz. Puzzle ile hem farklı bir aktivite yapacaksınız hem de birlikte vakit geçirmiş olacaksınız.

5. Birlikte bir workshop'a yazılmaya ne dersin?

Partnerinle ortak bir alan bulup bununla ilgili bir kursa gidebilirsiniz. Bu yemek kursu ya da seramik kursu olabilir. İkinizin de ortak ilgi alanı olan bir workshop bularak eğlenceli zaman geçirebilir, hem de bir şeyler öğrenebilirsiniz.

6. Piknik her zaman yazın yapılacak diye bir şey yok.

Pikniğin sadece yazın yapılacağını düşünüyoruz ama kış pikniği diye bir şey de var. Partnerinle evde beraber sandviç hazırlayıp termosları doldurabilirsiniz. Bunları yanınıza alıp güzel bir parkta oturup romantik bir piknik yapabilirsiniz.

7. Film maratonu yapmaya ne dersin?

Partnerinle oturup güzel bir film maratonu yapmak tam bir kış aktivitesi. Seri filmleri seçerek uzun bir sinema gecesi yapabilirsin. Ortak sevdiğiniz bir türdeki seri filmleri açıp bir de mısır patlattınız mı müthiş bir gece geçirebilirsiniz.

8. Birlikte yeni bir cafe deneyebilirsiniz.

Yaşadığınız şehirde yeni bir kafe açıldıysa ya da hiç gitmediğiniz bir kafe varsa bunu denemek için tam zamanı. Sıcak bir kafede oturup birlikte kahve içebilir, sohbet edebilirsiniz. Menüde kışa uygun yeni içecekler varsa bunları deneyebilirsiniz.

9. Müze gezmek de tam bir kış aktivitesi.

Kışın en iyi aktivitelerden biri de müze ya da sergi gezmek. Kapalı bir mekanda kış aktivitesi geçirmek istiyorsanız şehrinizdeki görmediğiniz bir müzeye ya da sergiye gidebilirsiniz. Böylece kültürel bir gezi gerçekleştirmiş olursunuz.

10. Kışa uygun bir aktivite istiyorsan buz pistine gidebilirsiniz.

Buz pateni yapmak tam kışa uygun bir aktive. Partnerinle beraber buz pistine gidip birlikte kayabilirsin. Düşe kalka birlikte yapacağınız buz pateni ile çok eğleneceğiniz kesin. Sonrasında ise birlikte sıcak bir şeyler içebilirsiniz.

11. Yakın bir yere küçük bir kaçamak yapabilirsiniz.

Kışın güzel olan Bolu gibi rotalardan birine küçük bir gezi düzenleyebilirsin. Partnerinle çıkacağın bu yolculuk ikiniz için de unutulmaz olacaktır. Temiz havayı doya doya çekeceğiniz Bolu gibi rotalar kışın içinizi ısıtacak.

