onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Bu Şarkıcıları Yüzlerinin Bir Kısmından Tanıyabilecek misin?

etiket Bu Şarkıcıları Yüzlerinin Bir Kısmından Tanıyabilecek misin?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
15.08.2025 - 23:53

Yüzlerinin bir kısmını verdiğimiz şarkıcıların kim olduğunu tahmin etmeni isteyeceğiz! Kendine güveniyorsan teste hemen başla!

Uyarı: Kopya çekmek yok. 🤥

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.

2. Şimdi de yaşını öğrenelim.

3. Şimdi başlayabiliriz! Bu şarkıcı kim sence?

3. Şimdi başlayabiliriz! Bu şarkıcı kim sence?

4. Peki ya bu şarkıcı kim?

4. Peki ya bu şarkıcı kim?

5. Bizce bunu bilirsin! Kim olabilir?

5. Bizce bunu bilirsin! Kim olabilir?
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Devam edelim! Bunu bilebilir misin?

6. Devam edelim! Bunu bilebilir misin?

7. Kendine güveniyorsan bunu hemen bilirsin!

7. Kendine güveniyorsan bunu hemen bilirsin!

8. Yerli şarkıcılar biraz kolaydı, şimdi işleri zorlaştıralım. Bu şarkıcı kim olabilir?

8. Yerli şarkıcılar biraz kolaydı, şimdi işleri zorlaştıralım. Bu şarkıcı kim olabilir?

9. Bu kim sence?

9. Bu kim sence?

10. Hafızanı zorlarsan bilirsin: Bu şarkıcı kim sence?

10. Hafızanı zorlarsan bilirsin: Bu şarkıcı kim sence?
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Son olarak bu şarkıcının kim olduğunu tahmin eder misin?

11. Son olarak bu şarkıcının kim olduğunu tahmin eder misin?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın