Bu Şarkıcıları Yüzlerinin Bir Kısmından Tanıyabilecek misin?
Yüzlerinin bir kısmını verdiğimiz şarkıcıların kim olduğunu tahmin etmeni isteyeceğiz! Kendine güveniyorsan teste hemen başla!
Uyarı: Kopya çekmek yok. 🤥
1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.
2. Şimdi de yaşını öğrenelim.
3. Şimdi başlayabiliriz! Bu şarkıcı kim sence?
4. Peki ya bu şarkıcı kim?
5. Bizce bunu bilirsin! Kim olabilir?
6. Devam edelim! Bunu bilebilir misin?
7. Kendine güveniyorsan bunu hemen bilirsin!
8. Yerli şarkıcılar biraz kolaydı, şimdi işleri zorlaştıralım. Bu şarkıcı kim olabilir?
9. Bu kim sence?
10. Hafızanı zorlarsan bilirsin: Bu şarkıcı kim sence?
11. Son olarak bu şarkıcının kim olduğunu tahmin eder misin?
