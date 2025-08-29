onedio
Bu Kış Sert Geçebilir! Vortex Bozulabilir, Sonbahar ve Kış Aylarında La Nina Olabilir

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.08.2025 - 11:46

Meteoroloji uzmanları, ekim ve kasım aylarında havanın mevsim normallerinde seyredeceğini, beklenen kuraklığın ise aralık ayında sona ereceğini öngörüyor. Uzmanlar, ocak ve şubat aylarında soğuk hava dalgalarıyla birlikte kar yağışı ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çekiyor. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, bu yıl 'vorteks' adı verilen hava akımının bozulması ihtimali olduğunu ve bu durumun gerçekleşmesi halinde kış mevsiminin daha sert geçebileceğini belirtiyor.

Türkiye, Pasifik Okyanusu’nda gelişen La Niña etkisini sonbahar ve kış aylarında hissedecek.

Uluslararası iklim kurumlarının raporları, bu etkinin atmosferik dolaşımı değiştireceğini ve kış koşullarını belirleyeceğini ortaya koydu. Sözcü’de yer alan habere göre; Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, “Haziran ayından itibaren La Niña koşullarına geçildi. Ocak 2026’ya kadar zayıf ya da orta şiddette devam etmesi bekleniyor” dedi. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Güven Özdemir ise, “Model çalışmalarında La Niña’nın bazı evrelerde güçleneceği, bazı dönemlerde ise zayıflayacağı görülüyor” ifadelerini kullandı.

‘Kuraklık Bitecek’ müjdesi!

Adil Tek, “Eylül ve ekim kurak geçecek. Kasım ayında bazı bölgelerde kuraklık devam edecek. Ancak aralık ayında ortalamanın üzerinde yağış bekleniyor, kuraklık büyük oranda sona erecek” değerlendirmesinde bulundu.

