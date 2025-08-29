Bu Kış Sert Geçebilir! Vortex Bozulabilir, Sonbahar ve Kış Aylarında La Nina Olabilir

Uluslararası iklim kurumlarının raporları, bu etkinin atmosferik dolaşımı değiştireceğini ve kış koşullarını belirleyeceğini ortaya koydu. Sözcü’de yer alan habere göre; Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, “Haziran ayından itibaren La Niña koşullarına geçildi. Ocak 2026’ya kadar zayıf ya da orta şiddette devam etmesi bekleniyor” dedi. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Güven Özdemir ise, “Model çalışmalarında La Niña’nın bazı evrelerde güçleneceği, bazı dönemlerde ise zayıflayacağı görülüyor” ifadelerini kullandı.