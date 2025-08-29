Bu Kış Sert Geçebilir! Vortex Bozulabilir, Sonbahar ve Kış Aylarında La Nina Olabilir
Meteoroloji uzmanları, ekim ve kasım aylarında havanın mevsim normallerinde seyredeceğini, beklenen kuraklığın ise aralık ayında sona ereceğini öngörüyor. Uzmanlar, ocak ve şubat aylarında soğuk hava dalgalarıyla birlikte kar yağışı ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çekiyor. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, bu yıl 'vorteks' adı verilen hava akımının bozulması ihtimali olduğunu ve bu durumun gerçekleşmesi halinde kış mevsiminin daha sert geçebileceğini belirtiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye, Pasifik Okyanusu’nda gelişen La Niña etkisini sonbahar ve kış aylarında hissedecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
‘Kuraklık Bitecek’ müjdesi!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın