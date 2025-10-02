Bu Eski Paraların Hangi Dönemde Kullanıldığını Bulabilecek misin?
Paranın tarihi, aslında insanlığın tarihiyle iç içe geçmiş ayrı bir hikayeye sahip! Antik Roma’dan Osmanlı’ya, Avrupa krallıklarından Cumhuriyet dönemine kadar her para, ait olduğu çağın izlerini taşır. Peki sen bu eski paraları görünce hangi döneme ait olduklarını tahmin edebilir misin? Hadi bakalım, bu testle kendini dene! 👇
1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim. 👇
2. Osmanlı Kuruşu
3. Alman Markı
4. Roma Denarius’u
5. Bizans Solidus’u
6. Florin (İtalya / Floransa altın parası)
7. Fransız Frangı
8. Osmanlı Lirası (altın para)
9. Amerikan 1 Cent (Penny)
Senin kadar bilgilisini görmedik, tebrikler!
Fena değilsin!
Senin biraz daha araştırma yapman gerekiyor!
