Bu Eski Paraların Hangi Dönemde Kullanıldığını Bulabilecek misin?

Sorular seni biraz zorlamış görünüyor. Belki tarih ve para tarihi senin ilgi alanın değil ya da dikkatini dağıtan başka şeyler vardı. 🙄 Ama unutma, hiçbir bilgi boşuna değil. Bu test sayesinde yeni şeyler öğrendin ve artık önceden bilmediğin dönemlere dair ipuçlarına sahipsin, bir de bu açıdan bak!