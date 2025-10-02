onedio
Bu Eski Paraların Hangi Dönemde Kullanıldığını Bulabilecek misin?

İrem Coşkun
02.10.2025 - 17:04

Paranın tarihi, aslında insanlığın tarihiyle iç içe geçmiş ayrı bir hikayeye sahip! Antik Roma’dan Osmanlı’ya, Avrupa krallıklarından Cumhuriyet dönemine kadar her para, ait olduğu çağın izlerini taşır. Peki sen bu eski paraları görünce hangi döneme ait olduklarını tahmin edebilir misin? Hadi bakalım, bu testle kendini dene! 👇

1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim. 👇

2. Osmanlı Kuruşu

3. Alman Markı

4. Roma Denarius’u

5. Bizans Solidus’u

6. Florin (İtalya / Floransa altın parası)

7. Fransız Frangı

8. Osmanlı Lirası (altın para)

9. Amerikan 1 Cent (Penny)

Senin kadar bilgilisini görmedik, tebrikler!

Neredeyse tüm soruları doğru bildin! Sen, tarihsel dönemleri ve para birimlerinin geçmişini çok iyi biliyorsun. Bu, yalnızca ekonomi ve tarih bilgine değil; aynı zamanda dikkatine ve hafızana da işaret ediyor! Belli ki sen ülke ekonomileri ve para tarihi konusuna oldukça ilgilisin. Bu kadarını beklemiyorduk, tebrikler! 😍

Fena değilsin!

Kabul ediyoruz bazı sorular zordu ama sen yine de birçok soruyu doğru yaptın! Paraların tarihsel süreçleri oldukça karmaşık, birkaç soruyu hatırlamamış olman çok normal. Ama senin genel bakış açın oldukça güçlü! Daha fazla araştırma yaparsan çok kısa sürede paranın tüm tarihsel sürecini kavrayabilirsin.

Senin biraz daha araştırma yapman gerekiyor!

Sorular seni biraz zorlamış görünüyor. Belki tarih ve para tarihi senin ilgi alanın değil ya da dikkatini dağıtan başka şeyler vardı. 🙄 Ama unutma, hiçbir bilgi boşuna değil. Bu test sayesinde yeni şeyler öğrendin ve artık önceden bilmediğin dönemlere dair ipuçlarına sahipsin, bir de bu açıdan bak!

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
