Bu Aralar Hayatına Hakim Olan Duygu Hangisi?

Sen sıradanlığa hiç gelemeyen, enerjisi yüksek bir ruhsun. Günlük sorumluluklar ve rutinler seni zaman zaman bunaltıyor, sıkıyor; ama bu durum, içindeki canlılığı gölgelemiyor. Etrafındaki insanlar senin bu neşeni fark ediyor ve sen onlara adeta bir enerji kaynağı oluyorsun. Hayatın monoton yanları seni deli edebilir, ama senin özünde bu sıkıntılara rağmen parlayan bir ışık var. Her zaman neşeni ve pozitif enerjini korumak, seni özel kılan en büyük özelliklerinden biri. Fakat dikkat et: can sıkıntısı ve rutin seni ele geçirirse, tüm bu enerjin sönüp gidebilir. O yüzden monotonluğa teslim olmamak ve neşeni beslemek için küçük ama etkili adımlar atmayı ihmal etme. Senin ruhun, bu dünyanın yıkamayacağı türden bir canlılıkla donanmış.