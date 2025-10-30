Boynuna Tasma Taktığı Kadını Sokakta Gezdirmişti, İkisi de Gözaltına Alındı

İstanbul Beyoğlu’nda 21 yaşındaki bir erkek, 57 yaşındaki bir kadını tasma takarak sokaklarda dolaştırdı. Sosyal medyada yayılan ve büyük tepki çeken görüntülerin ardından polis ekipleri harekete geçti ve olayla ilgili iki kişiyi gözaltına aldı. İstanbul sokakları yine ilginç ve şaşırtıcı görüntülere sahne olurken, Beyoğlu’nda 21 yaşındaki erkek kadını boynuna taktığı tasma ile gezdirdi. Galata Kulesi çevresinde yaşanan olayda, kadını tasma ile dolaştıran erkek, kadına “miyavla” ve “havla” komutları verdi. Bu sırada, “Kadınlar balmumu, onları nasıl eğitirsen öyle olur” sözlerini de sarf ettiği görüldü.