Arda Güler, Taraftarların Oylarıyla Ayın Oyuncusu Seçildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.10.2025 - 21:02

Arda Güler, Real Madrid formasıyla 2025‑26 sezonuna hızlı bir başlangıç yaptı. Genç oyuncu, LaLiga’da 9 maçta 590 dakika sahada kalarak 3 gol ve 4 asist üretti. Teknik heyet, Güler’in oyun kurma ve pas yeteneğinden memnun, ancak karar verme ve tempo konusunda hâlâ geliştirmesi gereken noktalar olduğu vurgulanıyor. Önümüzdeki dönemde genç yıldızın hem ligde hem de Avrupa kupalarında daha etkili rol alacağı konusunda ise herkes hemfikir. 

Bu ayki performansıyla aşama kaydeden Arda taraftarların da dikkatinden kaçmadı.

Arda her geçen gün takımına damga vuruyor.

Arda Güler, genç yaşına rağmen yetenekleriyle Avrupa’nın dikkatini çeken bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Real Madrid’e transferiyle birlikte kariyerinde önemli bir adım attı. Orta saha ve oyun kurucu pozisyonlarında gösterdiği oyun zekâsı ve pas yeteneği, onu takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline getirdi. Güler, hem ligde hem de Avrupa arenalarında üst düzey performans sergileyerek adını geniş kitlelere duyuruyor.

Artık taraftarın da sahada aradığı isimlerden olan Arda'ya taraftardan ödül geldi.

Ayın oyuncusu seçildi.

Milli yıldız Arda Güler, Real Madrid’deki başarılı grafiğiyle “Ayın Futbolcusu” ödülüne layık görüldü. Son haftalarda attığı goller ve takımına sağladığı katkılarla öne çıkan genç oyuncu, kulübün resmi töreninde bu prestijli ödülü aldı. Bu sezon Real Madrid formasıyla 19 maçta sahaya çıkan Güler, 4 gol ve 7 asistlik performans sergileyerek dikkat çekti.

