Arda Güler, Taraftarların Oylarıyla Ayın Oyuncusu Seçildi
Arda Güler, Real Madrid formasıyla 2025‑26 sezonuna hızlı bir başlangıç yaptı. Genç oyuncu, LaLiga’da 9 maçta 590 dakika sahada kalarak 3 gol ve 4 asist üretti. Teknik heyet, Güler’in oyun kurma ve pas yeteneğinden memnun, ancak karar verme ve tempo konusunda hâlâ geliştirmesi gereken noktalar olduğu vurgulanıyor. Önümüzdeki dönemde genç yıldızın hem ligde hem de Avrupa kupalarında daha etkili rol alacağı konusunda ise herkes hemfikir.
Bu ayki performansıyla aşama kaydeden Arda taraftarların da dikkatinden kaçmadı.
Arda her geçen gün takımına damga vuruyor.
Ayın oyuncusu seçildi.
