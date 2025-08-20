Bolu Orman Yangınında Son Durum: Kara Yolu Ulaşıma Kapatıldı
Orman yangınları içimizi yakmaya devam ediyor. Son olarak Bolu Mengen'de çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Sosyal medyada yayılan videolar, vatandaşlarımızda panik yarattı. Yangın nedeniyle Mengen-Devrek kara yolu ulaşıma kapatıldı.
Bolu Mengen yangınının son durumu, OGM tarafından paylaşıldı.
Bolu'nun Mengen ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Bolu yangınından görüntüler;
