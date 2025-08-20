onedio
Bolu Orman Yangınında Son Durum: Kara Yolu Ulaşıma Kapatıldı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
20.08.2025 - 19:27

Orman yangınları içimizi yakmaya devam ediyor. Son olarak Bolu Mengen'de çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Sosyal medyada yayılan videolar, vatandaşlarımızda panik yarattı. Yangın nedeniyle Mengen-Devrek kara yolu ulaşıma kapatıldı. 

Bolu Mengen yangınının son durumu, OGM tarafından paylaşıldı.

Bolu'nun Mengen ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Bolu'nun Mengen ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını söndürmek için çalışmalar başlatıldı. Fakat rüzgarın etkisiyle alevler etkisini artırdı. Çevre illerden destek talep edilirken Mengen-Devren kara yolu tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Bugün saat 15.00 sularında, Bolu ili Mengen ilçesi Kıyaslar Köyü D750 Karayolu kenarı mevkisinde orman yangını çıktığına ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine Valiliğimizin koordinesinde; Orman, İtfaiye, Jandarma, Sağlık ekipleri derhal olay yerine sevk edilmiştir. Yangına; 1 helikopter, 4 arazöz, 2 itfaiye aracı, 2 yangın ilk müdahale aracı, 2 iş makinesi, 40 Orman Bölge Müdürlüğü personeli, 10 itfaiye personeli, 15 jandarma personeli ve gönüllü vatandaşlarımızın desteğiyle müdahale edilmektedir. Ayrıca takviye söndürme ekipleri ve 4 yangın söndürme helikopteri talep edilmiş olup gelişmeler yakinen takip edilmektedir. Yangının çıkış sebebi, henüz belirlenememiş olup gerekli incelemeler ilgili birimlerimizce titizlikle yürütülmektedir.'

Bolu yangınından görüntüler;

Orman Genel Müdürlüğü, Bolu yangınının son durumunu paylaştı;

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
