Pazarda Çantasını Kestiler: Hırsızların Hedefi Olan Kadın Gözyaşlarını Tutamadı

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde kurulan ve haftalık olarak binlerce kişinin uğradığı Salı pazarından korkunç bir hırsızlık olayı yaşandı. Alışveriş yapmak için pazara gelen bir kadın, kolundaki çantasının kesici bir aletle yırtıldığını fark etti. Hırsızlar, çantayı fark ettirmeden kesip içerisindeki kimliği ve 10 bin lira ile dövizleri çaldılar. Hırsızların hedefi olan talihsiz kadının büyük üzüntü yaşadığı görüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Talihsiz kadının büyük üzüntü yaşadığı anlar.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın