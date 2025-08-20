onedio
Pazarda Çantasını Kestiler: Hırsızların Hedefi Olan Kadın Gözyaşlarını Tutamadı

Pazarda Çantasını Kestiler: Hırsızların Hedefi Olan Kadın Gözyaşlarını Tutamadı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.08.2025 - 15:00

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde kurulan ve haftalık olarak binlerce kişinin uğradığı Salı pazarından korkunç bir hırsızlık olayı yaşandı. Alışveriş yapmak için pazara gelen bir kadın, kolundaki çantasının kesici bir aletle yırtıldığını fark etti. Hırsızlar, çantayı fark ettirmeden kesip içerisindeki kimliği ve 10 bin lira ile dövizleri çaldılar. Hırsızların hedefi olan talihsiz kadının büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

Talihsiz kadının büyük üzüntü yaşadığı anlar.

