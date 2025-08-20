Türkiye’nin En Çok Zeytinyağı İhraç Eden Markası Olivos Konkordato Sürecinde
Türkiye’nin tanınmış zeytinyağı markalarından Olivos, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Türkiye’nin en çok zeytinyağı ihraç eden firması olarak bilinen Olivos, aldığı ödüllerle de dikkat çekmişti.
Kaynak: Dünya Gazetesi
Daha önce Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği tarafından “en çok ihracat yapan firma” ve “en çok ambalajlı ihracat yapan firma” olarak ödüllendirilen Olivos, SDA Gıda Tarım A.Ş. ile birlikte İzmir’de mahkemeye başvurdu.
