Türkiye’nin En Çok Zeytinyağı İhraç Eden Markası Olivos Konkordato Sürecinde

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.08.2025 - 14:20

Türkiye’nin tanınmış zeytinyağı markalarından Olivos, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Türkiye’nin en çok zeytinyağı ihraç eden firması olarak bilinen Olivos, aldığı ödüllerle de dikkat çekmişti.

Kaynak: Dünya Gazetesi

Daha önce Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği tarafından “en çok ihracat yapan firma” ve “en çok ambalajlı ihracat yapan firma” olarak ödüllendirilen Olivos, SDA Gıda Tarım A.Ş. ile birlikte İzmir’de mahkemeye başvurdu.

Şirketin yönetim kurulu başkanı Selçuk Atalay da sürece doğrudan dahil oldu. İzmir mahkemesi, şirketin mali yapısının incelenmesi için Bağımsız Denetçi ve Yeminli Mali Müşavir İbrahim Sadi Erk’i geçici konkordato komiseri olarak görevlendirdi. Komiser, şirketin borçları, alacaklıları ve ödeme gücü hakkında detaylı bir rapor hazırlayacak.

Konkordato davasının ilk duruşması, 6 Kasım 2025 tarihinde yapılacak. Mahkeme, başvurudan sonra yedi günlük itiraz süresi tanıdı. Bu süreçte, konkordatonun reddini talep etmek isteyen alacaklılar başvuru yapabilecek.

Zeytinyağı ihracatıyla öne çıkan Olivos’un içine düştüğü bu mali durum, gıda sektöründeki kırılganlığı ve şirketlerin ekonomik dalgalanmalardan nasıl etkilendiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

