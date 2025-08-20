Türkiye’nin En Çok Zeytinyağı İhraç Eden Markası Olivos Konkordato Sürecinde

Şirketin yönetim kurulu başkanı Selçuk Atalay da sürece doğrudan dahil oldu. İzmir mahkemesi, şirketin mali yapısının incelenmesi için Bağımsız Denetçi ve Yeminli Mali Müşavir İbrahim Sadi Erk’i geçici konkordato komiseri olarak görevlendirdi. Komiser, şirketin borçları, alacaklıları ve ödeme gücü hakkında detaylı bir rapor hazırlayacak.

Konkordato davasının ilk duruşması, 6 Kasım 2025 tarihinde yapılacak. Mahkeme, başvurudan sonra yedi günlük itiraz süresi tanıdı. Bu süreçte, konkordatonun reddini talep etmek isteyen alacaklılar başvuru yapabilecek.

Zeytinyağı ihracatıyla öne çıkan Olivos’un içine düştüğü bu mali durum, gıda sektöründeki kırılganlığı ve şirketlerin ekonomik dalgalanmalardan nasıl etkilendiğini bir kez daha gözler önüne serdi.