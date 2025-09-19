Boğazda Korkutan Anlar: Beşiktaş - Üsküdar Motoru, Kargo Gemisi ile Çarpıştı

Beşiktaş’tan Üsküdar’a sefer yapan bir yolcu motoru, İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapan bir kargo gemisiyle çarpıştı. Çarpışmanın ardından bölgeye hızla Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerine müdahalesi sürerken, yolcuların güvenliği için tahliye çalışmaları yürütülüyor.