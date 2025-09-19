Boğazda Korkutan Anlar: Beşiktaş - Üsküdar Motoru, Kargo Gemisi ile Çarpıştı
Beşiktaş’tan Üsküdar’a sefer yapan bir yolcu motoru, İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapan bir kargo gemisiyle çarpıştı. Çarpışmanın ardından bölgeye hızla Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerine müdahalesi sürerken, yolcuların güvenliği için tahliye çalışmaları yürütülüyor.
Çarpma etkisiyle yolcular savruldu.
Geminin çarpma anının hemen ardı cep telefonu kameralarıyla çekildi.
Panik anları motordaki cep telefonlarına böyle yansıdı:
Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesi sürüyor
Valilikten yapılan açıklamada 8 yaralı olduğu söylendi.
