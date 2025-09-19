onedio
Boğazda Korkutan Anlar: Beşiktaş - Üsküdar Motoru, Kargo Gemisi ile Çarpıştı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.09.2025 - 21:27

Beşiktaş’tan Üsküdar’a sefer yapan bir yolcu motoru, İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapan bir kargo gemisiyle çarpıştı. Çarpışmanın ardından bölgeye hızla Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerine müdahalesi sürerken, yolcuların güvenliği için tahliye çalışmaları yürütülüyor.

Çarpma etkisiyle yolcular savruldu.

Üsküdar açıklarında akşam saatlerinde kıyıya yanaşmak üzere olan yolcu vapuru, seyir halindeki bir yük gemisiyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle vapur içinde yolcular savruldu ve bazıları hafif yaralandı.

Kıyıya ulaşan vapurdan yaralılar, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bölgeye gelen polis ve itfaiye ekipleri ise sahil hattında güvenlik önlemleri aldı.

Olay sırasında yaşanan panik anları cep telefonu kameralarına yansırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Geminin çarpma anının hemen ardı cep telefonu kameralarıyla çekildi.

Panik anları motordaki cep telefonlarına böyle yansıdı:

Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesi sürüyor

Valilikten yapılan açıklamada 8 yaralı olduğu söylendi.

