Bodrum İsminin Aslında Bir Yanlış Anlaşılmadan Ötürü Doğduğunu Biliyor muydunuz?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
13.08.2025 - 22:55

Türkiye’nin en gözde tatil beldelerinden biri olan Bodrum, masmavi denizi ve bembeyaz evleriyle eminiz ki pek çok kişinin favorisi. Peki daha önce hiç Bodrum isminin ardındaki ilginç hikayeyi merak ettiniz mi? Adeta cennetten bir köşe olan Bodrum'a neden Bodrum adı verilmiş?

Bodrum ismi aslında küçük bir yanlış anlamadan doğmuş! Hazırsanız, bu ilginç isim yolculuğuna birlikte çıkalım.

Kaynak: Bodrum Belediyesi

Bodrum'un tarihinde kısa bir yolculukla başlayalım.

Bodrum, ünlü Tarihçi Homeros tarafından “Ebedi Mavilikler Cenneti” olarak adlandırılmıştı. Yunan ve Anadolu uygarlıklarının kesişimindeki topraklara kurulan Bodrum, antik çağlarda “Halikarnassos” adıyla biliniyordu. M.Ö. 1000’lerde Dorlar tarafından kurulan bu şehir, Karya bölgesinin önemli merkezlerinden biri olmuştu. Pers döneminde ise Mausolos’un yönetiminde büyük bir gelişim göstermiş ve onun adına yaptırılan Mausoleion, dünyanın yedi harikasından biri olarak tarihe geçmişti. 

Ancak zamanla bu görkemli antik şehir, farklı kültürlerin etkisiyle hem mimaride hem de isimde değişim yaşamaya başladı.

Bodrum, aslında "St.Petrium" demekti!

15. yüzyılda St. Jean Şövalyeleri, bölgeye büyük bir kale inşa etmişti. Kale, Aziz Petrus’a atfen “St. Petrium” olarak anılıyordu. Ancak yerel halk bu ismi telaffuz ederken “Bodrum” demeye başladı. Yüzyıllar içinde bu kullanım o kadar benimsendi ki, Cumhuriyet döneminde resmi olarak ilçe “Bodrum” adıyla anılmaya başlandı. 

Yani bugün milyonlarca insanın bildiği Bodrum ismi, aslında yüzyıllar önce yapılan basit bir telaffuz farkından doğdu.

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
