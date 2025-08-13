Bodrum İsminin Aslında Bir Yanlış Anlaşılmadan Ötürü Doğduğunu Biliyor muydunuz?
Türkiye’nin en gözde tatil beldelerinden biri olan Bodrum, masmavi denizi ve bembeyaz evleriyle eminiz ki pek çok kişinin favorisi. Peki daha önce hiç Bodrum isminin ardındaki ilginç hikayeyi merak ettiniz mi? Adeta cennetten bir köşe olan Bodrum'a neden Bodrum adı verilmiş?
Bodrum ismi aslında küçük bir yanlış anlamadan doğmuş! Hazırsanız, bu ilginç isim yolculuğuna birlikte çıkalım.
Kaynak: Bodrum Belediyesi
Bodrum'un tarihinde kısa bir yolculukla başlayalım.
Bodrum, aslında "St.Petrium" demekti!
