Bize Evini Anlat, Burcunu Tahmin Edelim!

Sen tam bir enerji bombasısın! Evin de haliyle senin gibi canlı, dinamik ve cesur. Kırmızı, turuncu gibi göz alıcı renkler olmadan dekorasyon yapmam diyorsun adeta! Gösterişi seviyorsun, o yüzden minimalist tarzlar sana göre değil. Senin için önemli olan, kendini belli eden, göze çarpan aksesuarlar ve o “vay be” dedirten detaylar.

Evinin her köşesi hareket dolu, sıradanlık mı? O da ne! Spor yapabileceğin bir alan ya da enerjini atabileceğin köşeler mutlaka var. Misafirlerin geldiğinde hemen lider ruhunu fark ediyor; çünkü ağırlarken bile kontrol hep sende! Yemek masasının en havalı köşesi senin, mutfakta da enerji dolu bir şef gibisin. Her yemeğe ruhunu katıyor, lezzetle şov yapıyorsun!

Senin evin tam anlamıyla “ben buradayım” diye bağırıyor!