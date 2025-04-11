Bize Evini Anlat, Burcunu Tahmin Edelim!
Eviniz aslında burcunuzun yansıması olabilir mi? Dekorasyon tarzınız, renk tercihleriniz ve düzen anlayışınız aslında yıldızların size fısıldadığı sırları açığa çıkarıyor olabilir! Peki, evinizdeki küçük detaylardan burcunuzu tahmin edebileceğimizi söylesek? 😎
Sonuçları görünce şaşırmaya hazır olun! 😁 Hazırsanız başlayalım!
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1. Klasik bir soruyla başlayalım! Evde en sevdiğin köşe hangisi?
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2. Bitkilerle aran nasıl?
3. Diyelim ki canın sıkkın... Evde ne yaparsın?
4. Renk paletinde en sevmediğin renk hangisi?
5. Şimdi biraz dürüst olma zamanı! Evinin en dağınık köşesi neresi?
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6. Dekorasyon yaparken bütçeyi aşmak senin için sorun mu?
7. Evinle ilgili en büyük takıntın ne?
8. Hangi eşyayı asla elden çıkaramazsın?
Sen bir Koç burcusun!
Sen bir Aslan burcusun!
Sen bir Yay burcusun!
Sen bir Boğa burcusun!
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