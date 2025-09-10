onedio
Bizde de Olsa mı? Çin'deki Bir Anaokulunda Çekilen Görüntüler Tüm Dünyanın Hoşuna Gitti!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
10.09.2025 - 20:12

Her ülke, kendine göre bir eğitim sistemi kurmuş durumda. Avrupa'daki ülkelerde bile eğitim sistemi farklılaşırken Doğu ülkelerine gittiğinizde tamamen farklı bir bakış açısıyla karşılaşıyorsunuz. Çin'de öğretmenlik yapan bir Instagram kullanıcısı, paylaştığı videoyla bunu kanıtlamış oldu.

Çin'deki anaokullarında çocuklar sadece oyun oynamakla kalmıyor, aynı zamanda gerçek hayata dair de tecrübe kazanıyorlar.

Kaynak: Instagram / molly_teacher

Buradan izleyebilirsiniz;

Yemek yapıyor, dikiş dikiyor, birbirinden yaratıcı oyunlar oynuyorlar.

Yemek yapıyor, dikiş dikiyor, birbirinden yaratıcı oyunlar oynuyorlar.

Çocukların yemek yaptığını, bulaşık yıkadığını söylediğimizde çocuklara sadece iş yaptırıldığını düşünmeyin! Gerçek hayat tecrübesi kazanan bu çocuklar aynı zamanda bizlere göre ileri düzey etkinlikler de yapıyor. Örneğin punch nakışıyla, boncuklarla, boyalarla süslemeler yapıyorlar. Böylece hem motor becerileri gelişmiş hem de yaratıcılıkları artmış oluyor!

Ne dersiniz, böyle bir uygulama bizdeki anaokullarına da gelmeli mi sizce?

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
