Bizde de Olsa mı? Çin'deki Bir Anaokulunda Çekilen Görüntüler Tüm Dünyanın Hoşuna Gitti!

Çocukların yemek yaptığını, bulaşık yıkadığını söylediğimizde çocuklara sadece iş yaptırıldığını düşünmeyin! Gerçek hayat tecrübesi kazanan bu çocuklar aynı zamanda bizlere göre ileri düzey etkinlikler de yapıyor. Örneğin punch nakışıyla, boncuklarla, boyalarla süslemeler yapıyorlar. Böylece hem motor becerileri gelişmiş hem de yaratıcılıkları artmış oluyor!

Ne dersiniz, böyle bir uygulama bizdeki anaokullarına da gelmeli mi sizce?