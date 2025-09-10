Bizde de Olsa mı? Çin'deki Bir Anaokulunda Çekilen Görüntüler Tüm Dünyanın Hoşuna Gitti!

Her ülke, kendine göre bir eğitim sistemi kurmuş durumda. Avrupa'daki ülkelerde bile eğitim sistemi farklılaşırken Doğu ülkelerine gittiğinizde tamamen farklı bir bakış açısıyla karşılaşıyorsunuz. Çin'de öğretmenlik yapan bir Instagram kullanıcısı, paylaştığı videoyla bunu kanıtlamış oldu.
Çin'deki anaokullarında çocuklar sadece oyun oynamakla kalmıyor, aynı zamanda gerçek hayata dair de tecrübe kazanıyorlar.
Kaynak: Instagram / molly_teacher
Buradan izleyebilirsiniz;
Yemek yapıyor, dikiş dikiyor, birbirinden yaratıcı oyunlar oynuyorlar.
