Birleşmiş Milletler’de Gazze Zirvesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump Yan Yana Oturdu
Birleşmiş Milletler’in Genel Kurul toplantısı için ABD’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD, Suudi Arabistan, BAE, Katar, Mısır, Ürdün, Endonezya ve Pakistan liderlerinin yer aldığı Gazze toplantısına katıldı. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump yan yana oturdu. Trump, “Bu, burada katıldığım en önemli toplantı” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler’in 80. Genel Kurul’u için ABD’deki temaslarını sürdürüyor.
Toplantıdan görüntüler 👇
