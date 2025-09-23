onedio
Birleşmiş Milletler’de Gazze Zirvesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump Yan Yana Oturdu

Recep Tayyip Erdoğan
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.09.2025 - 23:56

Birleşmiş Milletler’in Genel Kurul toplantısı için ABD’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD, Suudi Arabistan, BAE, Katar, Mısır, Ürdün, Endonezya ve Pakistan liderlerinin yer aldığı Gazze toplantısına katıldı. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump yan yana oturdu. Trump, “Bu, burada katıldığım en önemli toplantı” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler’in 80. Genel Kurul’u için ABD’deki temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan, Genel Kurul’da yaptığı konuşma sonrasında Gazze için düzenlenen toplantıya katıldı. Erdoğan ile Trump toplantıda yan yana otururken Trump, “Bu benim en önemli toplantım. 32 toplantı yaptım burada. Benim için çok önemli toplantı bu ve muhtemelen burada daha önce başlatmamız gereken bir şeyi başlatacağız, teşekkürler.' ifadelerini kullandı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ise “Hepimizin burada olma sebebi, savaşı durdurmak ve esirlerin geri verilmesini sağlamak, Gazze halkına yardımcı olmak.” dedi.

Toplantıdan görüntüler 👇

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
