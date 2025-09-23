Birleşmiş Milletler’de Gazze Zirvesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump Yan Yana Oturdu

Erdoğan, Genel Kurul’da yaptığı konuşma sonrasında Gazze için düzenlenen toplantıya katıldı. Erdoğan ile Trump toplantıda yan yana otururken Trump, “Bu benim en önemli toplantım. 32 toplantı yaptım burada. Benim için çok önemli toplantı bu ve muhtemelen burada daha önce başlatmamız gereken bir şeyi başlatacağız, teşekkürler.' ifadelerini kullandı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ise “Hepimizin burada olma sebebi, savaşı durdurmak ve esirlerin geri verilmesini sağlamak, Gazze halkına yardımcı olmak.” dedi.