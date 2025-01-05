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Bir Türk ve Bir Yunan'ın Evlendiği Düğünde Oyun Havalarının Benzerliği Dikkat Çekti

Bir Türk ve Bir Yunan'ın Evlendiği Düğünde Oyun Havalarının Benzerliği Dikkat Çekti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
05.01.2025 - 13:34

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Türkiye ile Yunanistan, birbirine benzerlik gösteren kültürel özellikleri ile dikkat çeker. Bu iki ülke, tarih boyunca birçok ortak noktada buluşmuş ve bu durum, kültürlerinin birbirine benzemesine yol açmıştır. Her iki ülkenin de zengin bir tarih ve kültür mirası bulunmaktadır. Bu miras, her iki ülkenin de sosyal yaşamını, geleneklerini ve hatta mutfaklarını şekillendirmiştir. Bu benzerlikler, Türkiye ve Yunanistan arasındaki bağları güçlendirmekte ve bu iki ülkenin birbirine olan yakınlığını artırmaktadır. Bu durum, aynı zamanda her iki ülkenin de dünya kültür mirasına önemli katkılar sağlamasına olanak sağlamaktadır.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DEDJZG...
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Bir Türk ve bir Yunan'ın evlendiği düğünde oynanan oyunlar paylaşıldı.

Bir Türk ve bir Yunan'ın evlendiği düğünde oynanan oyunlar paylaşıldı.

Oyun havalarının hem çok benzemesi hem de belli farklara sahip olması dikkat çekti.

Oyun havalarının hem çok benzemesi hem de belli farklara sahip olması dikkat çekti.

İşte o nikah;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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