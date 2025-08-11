onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Turist Türkiye'de Dondurmacı Tarafından Nasıl Dolandırıldığını "Türkiye Dolandırıcılığı" Notuyla Anlattı

Bir Turist Türkiye'de Dondurmacı Tarafından Nasıl Dolandırıldığını "Türkiye Dolandırıcılığı" Notuyla Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.08.2025 - 20:00

İçerik Devam Ediyor

Türkiye, turistlerin her dönem gözdesi olmuş tatil bölgelerinden biri. Eşsiz plajları ile kendisine hayran bırakıyor ve yıllardır turistlere unutulmaz deneyimler yaşatıyor. Fakat son yıllarda ülkemiz tatsız olaylarla anılmaya başlandı. Hem yerli hem yabancı turistler fiyat pahalılığından şikayet ederken, dolandırıcılık iddiaları da sık sık gündeme geliyor. 

Belek'te tatilini geçiren bir yabancı turist, bir dondurmacı taradından nasıl dolandırıldığını anlattı. Turistin iddiasına göre, bu tatsız olay bir dondurma dükkanında gerçekleşti. Menüde bulunmayan bir waffle külahı ve diğer siparişler için turistten yaklaşık 85 sterlin, yani 4.600 Türk Lirası talep edildi. Türkiye'ye ve Türk insanına olan derin sevgisini belirten turist, daha önce Türkiye'ye beş kez geldiğini ve hiçbirinde böyle bir durumla karşılaşmadığını belirtti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Tatil beldelerinin boş olmasından şikayet ediyorlardı.

Tatil beldelerinin boş olmasından şikayet ediyorlardı.

Sezonun başından beri tatil beldelerinin esnafından şoförlerine kadar pek çok kişi turistlerin azlığından şikayet ettiği videolar paylaşıyordu. Bir dönem ucuz tatilin adresi olan ülkemiz hem yabancı turistler hem de gurbetçiler için az parayla lüks tatil yapabilecekleri bir yerdi. Fakat artan fiyatlar onları bile etkiledi. Bu da fırsatçılık olarak değerlendirildi. Aynı zamanda bu tarz haberlerin de gelmesiyle insanlar tatil için farklı rotalar seçmeye başladı.

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın