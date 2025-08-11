Bir Turist Türkiye'de Dondurmacı Tarafından Nasıl Dolandırıldığını "Türkiye Dolandırıcılığı" Notuyla Anlattı

Türkiye, turistlerin her dönem gözdesi olmuş tatil bölgelerinden biri. Eşsiz plajları ile kendisine hayran bırakıyor ve yıllardır turistlere unutulmaz deneyimler yaşatıyor. Fakat son yıllarda ülkemiz tatsız olaylarla anılmaya başlandı. Hem yerli hem yabancı turistler fiyat pahalılığından şikayet ederken, dolandırıcılık iddiaları da sık sık gündeme geliyor.

Belek'te tatilini geçiren bir yabancı turist, bir dondurmacı taradından nasıl dolandırıldığını anlattı. Turistin iddiasına göre, bu tatsız olay bir dondurma dükkanında gerçekleşti. Menüde bulunmayan bir waffle külahı ve diğer siparişler için turistten yaklaşık 85 sterlin, yani 4.600 Türk Lirası talep edildi. Türkiye'ye ve Türk insanına olan derin sevgisini belirten turist, daha önce Türkiye'ye beş kez geldiğini ve hiçbirinde böyle bir durumla karşılaşmadığını belirtti.