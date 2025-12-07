onedio
Battığı Gece Titanik’te Olmanın Nasıl Bir His Olduğunu Göstermek İçin Hazırlanan Simülasyon

Pelin Yelda Göktepe
07.12.2025 - 11:50

Titanik, dünya tarihindeki önemli olaylardan biri. Dünyanın en büyük ve en lüks yolcu gemisi olarak bilinen Titanik, daha ilk seferinde yaşadığı trajik kaza sonucunda, en büyük deniz felaketlerinden birine dönüştü. Bu olay, sadece denizcilik tarihine değil dünya tarihine büyük bir iz bıraktı. Olayı konu alan film de en az olay kadar efsane haline geldi. Bugün hala pek çok turistik etkinliğin konusu oluyor ve hala büyük ilgi görüyor. 

Titanik'in battığı gün gemide olmanın nasıl bir his olduğunu göstermek için tasarlanan simülasyon sosyal medyada viral oldu. Simülasyon da yine büyük ilgi gördü.

Titanik'in enkazına seyahat de faciayla sonuçlanmıştı.

Titanik enkazına turistik bir seyahat yapmak amacıyla tasarlanan OceanGate şirketine ait Titan adlı denizaltı 2023’te dalış sırasında iç basınç nedeniyle patlamıştı. Denizaltının içinde bulunan beş kişi de hayatını kaybetti.

