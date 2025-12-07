Battığı Gece Titanik’te Olmanın Nasıl Bir His Olduğunu Göstermek İçin Hazırlanan Simülasyon

Titanik, dünya tarihindeki önemli olaylardan biri. Dünyanın en büyük ve en lüks yolcu gemisi olarak bilinen Titanik, daha ilk seferinde yaşadığı trajik kaza sonucunda, en büyük deniz felaketlerinden birine dönüştü. Bu olay, sadece denizcilik tarihine değil dünya tarihine büyük bir iz bıraktı. Olayı konu alan film de en az olay kadar efsane haline geldi. Bugün hala pek çok turistik etkinliğin konusu oluyor ve hala büyük ilgi görüyor.

Titanik'in battığı gün gemide olmanın nasıl bir his olduğunu göstermek için tasarlanan simülasyon sosyal medyada viral oldu. Simülasyon da yine büyük ilgi gördü.