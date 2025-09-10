Bir İçerik Üreticisi Sevda Türküsev'in Programına Sahte Konuk Çağırdığını İddia Etti
Deniz Deniz isimli bir içerik üreticisi gündüz kuşağındaki programların gerçek yüzünü anlattığını iddia ettiği videoda şok edici söylemlerde bulundu. Bir dönem popüler olan itiraf videolarının parodisini yaparken Türküsev'in ekibinin parodiyi gerçek sanıp kendisine ulaştığını söyleyen ve paraya ihtiyacı olduğu için TV programına jigolo olarak katılan içerik üreticisi programda yaşadıklarını anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir dönem YouTube'u toplumun görünmeyen kesimlerinin itiraflarının yer aldığı videolar izlenme rekorları kırıyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçerik üreticisinin itirafları şöyle;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın