Bir İçerik Üreticisi Sevda Türküsev'in Programına Sahte Konuk Çağırdığını İddia Etti

Deniz isimli içerik üreticisi ise bu tip içeriklerle alakalı mizahi olarak parodiler çektiğini aktardı. Ancak Sevda Türküsev'in yapımcısı bu parodileri gerçek sandı ve Deniz'e ulaştı. Canlı yayında jigolo rolü yapması istendi. Pandemi döneminde paraya ihtiyacı olduğu için bu isteği kabul eden içerik üreticisi Türküsev'in kurgu olduğunu bile bile kendisine saldırdığını öne sürdü.