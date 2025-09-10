onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bir İçerik Üreticisi Sevda Türküsev'in Programına Sahte Konuk Çağırdığını İddia Etti

Bir İçerik Üreticisi Sevda Türküsev'in Programına Sahte Konuk Çağırdığını İddia Etti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
10.09.2025 - 14:18

Deniz Deniz isimli bir içerik üreticisi gündüz kuşağındaki programların gerçek yüzünü anlattığını iddia ettiği videoda şok edici söylemlerde bulundu. Bir dönem popüler olan itiraf videolarının parodisini yaparken Türküsev'in ekibinin parodiyi gerçek sanıp kendisine ulaştığını söyleyen ve paraya ihtiyacı olduğu için TV programına jigolo olarak katılan içerik üreticisi programda yaşadıklarını anlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir dönem YouTube'u toplumun görünmeyen kesimlerinin itiraflarının yer aldığı videolar izlenme rekorları kırıyordu.

Bir dönem YouTube'u toplumun görünmeyen kesimlerinin itiraflarının yer aldığı videolar izlenme rekorları kırıyordu.

Deniz isimli içerik üreticisi ise bu tip içeriklerle alakalı mizahi olarak parodiler çektiğini aktardı. Ancak Sevda Türküsev'in yapımcısı bu parodileri gerçek sandı ve Deniz'e ulaştı. Canlı yayında jigolo rolü yapması istendi. Pandemi döneminde paraya ihtiyacı olduğu için bu isteği kabul eden içerik üreticisi Türküsev'in kurgu olduğunu bile bile kendisine saldırdığını öne sürdü.

İçerik üreticisinin itirafları şöyle;

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın