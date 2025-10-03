onedio
Bir Günlüğüne Çağla Şıkel Gibi Beslenen Influencerdan Mide Guruldatan Video

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.10.2025 - 23:06

Ünlü manken Çağla Şıkel'in enfes fiziğini borçlu olduğu beslenme rutinini görünce hepimiz ufak çaplı bir şok geçirmişti. Takviyeler, kuru yemiş, sebzelerle beslenen Çağla Şıkel'in beslenmesini bir günlüğüne deneyen Buket Ergin isimli içerik üreticisi, mide guruldatan deneyimini paylaştı.

KAYNAK: @buketerginn / Instagram

Buradan izleyebilirsiniz:

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel'in beslenme rutini bir süredir gündemden düşmüyor.

Sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarla beslenme alışkanlıklarını gösteren Şıkel'in kuru yemiş, sebze ve çeşitli takviyelerle beslendiği yani bizi atıştırmalık olarak gördüğümüz şeylerle tüm gününü geçirdiğini görmüştük.

İçerik üreticisi Buket Ergin, bir gün boyunca Çağla Şıkel gibi beslenerek kendisini ünlü mankenin yerine koydu. Yaptığı yorumlar ise hiç iç açıcı olmadı.

