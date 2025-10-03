Bir Günlüğüne Çağla Şıkel Gibi Beslenen Influencerdan Mide Guruldatan Video

Ünlü manken Çağla Şıkel'in enfes fiziğini borçlu olduğu beslenme rutinini görünce hepimiz ufak çaplı bir şok geçirmişti. Takviyeler, kuru yemiş, sebzelerle beslenen Çağla Şıkel'in beslenmesini bir günlüğüne deneyen Buket Ergin isimli içerik üreticisi, mide guruldatan deneyimini paylaştı.
KAYNAK: @buketerginn / Instagram
Buradan izleyebilirsiniz:
Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel'in beslenme rutini bir süredir gündemden düşmüyor.
