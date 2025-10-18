Bir Genç Video Çekerken Kilosuyla İlgili Duymadığı Kalmadı: Yoldan Geçen Kadın “Kilo Ver” Sözleriyle Şoke Etti

Instagram’da içerik üreten Buse Kurtuldu adlı genç kadın, başına gelen talihsiz olayı paylaşmasıyla gündem oldu. İçerik üreticisi genç kadın, bir sokakta kombin videosu çektiği esnada yanından geçen kişi, “zayıflaman lazım” sözleriyle bir anda giriş yapmıştı. Buse Kurtuldu, kadının daha ne dediğini algılayamadan eleştirilerin devamı geldi. “Beş kilo fazlan var, belli ki modayla ilgili iş yapıyorsun o zaman kilo vermelisin, bacakların kalın” gibi sözlerin ardı arkası kesilmedi. Bizler de izlerken en az Buse Kurtuldu kadar şaşırdık. Gelin videoya geçelim…