Bir Genç, Kardeşinin Yaptığı “İhtiyaç Defteri”ni Paylaştı: Ne Ararsanız Var…

Sosyal medya kullanıcısı bir genç, kardeşinin yaptığı ihtiyaç defterini paylaşmasıyla kısa sürede viral oldu. Çocukların hayal dünyası bir başka biliyorsunuz ki. Defteri hazırlayan tatlı çocuk da tüm ince detayları düşünmüş ve neye ihtiyaç varsa kullanarak bir defter hazırlamıştı. Gelin o anları birlikte izleyelim…
“Ağlamak istersen” diye bir peçete koyması bizleri de duygulandırdı. 🥹
