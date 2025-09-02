onedio
Bir Genç, Kardeşinin Yaptığı “İhtiyaç Defteri”ni Paylaştı: Ne Ararsanız Var…

Bir Genç, Kardeşinin Yaptığı “İhtiyaç Defteri”ni Paylaştı: Ne Ararsanız Var…

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
02.09.2025 - 16:14

Sosyal medya kullanıcısı bir genç, kardeşinin yaptığı ihtiyaç defterini paylaşmasıyla kısa sürede viral oldu. Çocukların hayal dünyası bir başka biliyorsunuz ki. Defteri hazırlayan tatlı çocuk da tüm ince detayları düşünmüş ve neye ihtiyaç varsa kullanarak bir defter hazırlamıştı. Gelin o anları birlikte izleyelim…

İşte detaylar 👇

“Ağlamak istersen” diye bir peçete koyması bizleri de duygulandırdı. 🥹

“Ağlamak istersen” diye bir peçete koyması bizleri de duygulandırdı. 🥹

Çocuklar saf kalbi her şeye değer diyelim… Düşünceleriniz için yorumlara bekliyoruz!

