BİM (BIMAS) Hisse: BİM Hisse Senedi Fiyatı, Yorumu ve Hedef Fiyatı

İş Yatırım'ın 21 Ekim 2025 tarihli raporundan alınan ifadelere göre Bim Hisse Yorumu aşağıdaki gibidir:

'Mağaza başına günlük aynı mağaza satışları (TL) %73,9 oranında artarken, ziyaret başına aynı mağaza sepet hacmi %65,6 oranında artarak şirketin hem TÜFE'nin hem de %62 olarak gerçekleşen Bimflasyonun üzerinde ikna edici büyüme rakamları yakalandığını gösteriyor. Ayrıca, şirketin aynı mağaza müşteri trafiğinde (mağaza başına/gün başına) %5'lik bir büyüme elde etmesiyle olumlu trafik büyümesi devam etmektedir. Buna ek olarak, File Market mağazaları satışların %7'sinden fazlasını oluştururken satışlara katkısı artmaktadır. Sonuç olarak, şirket güçlü finansal performansının yanı sıra büyüme ivmesini de sürdürmektedir.'

Ancak BİM hisselerindeki riske dair de şöyle bir not düşülmüştür:

'Olası asgari ücret zammı ve enflasyonist şoklar şirketin operasyonları için başlıca riskler olarak öne çıkmaktadır.'