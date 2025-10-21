onedio
BİM (BIMAS) Hisse: BİM Hisse Senedi Fiyatı, Yorumu ve Hedef Fiyatı

BİM (BIMAS) Hisse: BİM Hisse Senedi Fiyatı, Yorumu ve Hedef Fiyatı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
21.10.2025 - 14:20

Borsa yatırımcıları, bazı şirketleri yakından takip ediyor. Yatırımcının dikkatini çeken şirketler arasında BİM Birleşik Mağazaları da yer alıyor. Borsa'da BIMAS koduyla işlem gören BİM, Türkiye'nin en çok tercih edilen perakende mağazalarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Uzman isimler, sık sık BIMAS hisselerini değerlendiriyor.

Peki BİM (BIMAS) hisse fiyatı nedir? BIMAS ne kadar kazandırdı?

BİM Sahipleri

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ Türkiye asıllı bir şirkettir ve perakende satış alanında hizmet verir. Bazı özel markalar dahil olmak üzere BİM'de yaklaşık 600 ürün çeşidi bulunur. 

BİM'in ürünleri arasında televizyon, ev eşyası, oyuncak, et, süt ve kahvaltı ürünleri, içecek, bakliyat ve ekmek, aperatif, tatlı, meyve ve sebze, dondurulmuş gıda ve temizlik malzemeleri bulunur.

BİM Yönetiminde Kimler Var?

Şirketin bağlı ortaklıkları arasında Mısır kökenli Bim Stores LLC, ve Morocco kökenli BIM Stores SARL yer alır. 

  • Yönetim Kurulu Başkanı Mahmud Muhammed TOPBAŞ

  • Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Galip AYKAÇ

  • Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Hulusi TOPBAŞ

  • Yönetim Kurulu Üyesi Paul Michael FOLEY

  • Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) Bekir PAKDEMİRLİ

  • Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) Karl-Heinz HOLLAND

BİM (BIMAS) Hisse Yorum

İş Yatırım'ın 21 Ekim 2025 tarihli raporundan alınan ifadelere göre Bim Hisse Yorumu aşağıdaki gibidir:

'Mağaza başına günlük aynı mağaza satışları (TL) %73,9 oranında artarken, ziyaret başına aynı mağaza sepet hacmi %65,6 oranında artarak şirketin hem TÜFE'nin hem de %62 olarak gerçekleşen Bimflasyonun üzerinde ikna edici büyüme rakamları yakalandığını gösteriyor. Ayrıca, şirketin aynı mağaza müşteri trafiğinde (mağaza başına/gün başına) %5'lik bir büyüme elde etmesiyle olumlu trafik büyümesi devam etmektedir. Buna ek olarak, File Market mağazaları satışların %7'sinden fazlasını oluştururken satışlara katkısı artmaktadır. Sonuç olarak, şirket güçlü finansal performansının yanı sıra büyüme ivmesini de sürdürmektedir.'

Ancak BİM hisselerindeki riske dair de şöyle bir not düşülmüştür:

'Olası asgari ücret zammı ve enflasyonist şoklar şirketin operasyonları için başlıca riskler olarak öne çıkmaktadır.'

BİM (BIMAS) Hisse: BIMAS Hisse Fiyatı

BİM (BIMAS) hissesi 21 Ekim 2025 Salı günü 528,00 TL civarında işlem görüyor. 

Bugün itibarıyla Bim piyasa değeri 315,1B.

Bim için ortalama fiyat hedefi TRY680,77'dir.

BIMAS hissesinin bir yıllık değişimi yüzde 16,7

BİM Hisse Kodu Nedir?

BİM'in hisse senedi kodu BIMAS'dır. Bu kod Borsa İstanbul üzerinde işlem gören BİM hisse senetlerini tanımlamak için kullanılır.

