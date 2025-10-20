onedio
SASA Polyester Kimin, Ne İş Yapar? SASA Hisse Fiyatı ve Ayrıntıları

Dilara Bağcı Peker
20.10.2025 - 14:04

Borsa yatırımcılarının en çok takip ettiği şirketler arasında SASA Polyester de yerini alıyor. Uzun bir süredir portföylerde yer alan SASA,  kimya alanında faaliyet gösteriyor. Adana merkezli şirket, polyester elyaf, filament iplik gibi kimyasalar ürünlerin üretiminde Türkiye'nin önde gelen üreticilerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Peki, SASA hisse fiyatı ne? SASA ne kadar kazandırdı?

SASA Polyester Kimin?

SASA Polyester, yüzde 84,80 hisse oranıyla ERDEMOĞLU Holding A.Ş.’ye aittir. SASA polyester, 1966 tarihinde kurulmuştur. 2000 yılında ise kimya devi Dupont ile ortak girişim tarzı ortaklık kurmuş ve DupontSA adını almıştır. 

2004 yılında Sabacncı Holding, Dupont hisselerini satın aldı ve DupontSA ismi, ADVANSA olarak değiştirildi. Ardından 2011 yılında Sabancı Holding, ADVANSA BV’ye ait tüm hisseleri de satın aldı ve böylece Eylül 2011'de  ADVANSA SASA olan isim, SASA olarak değiştirildi.

Tarihler 2015'i gösterdiğinde Sabancı Holding hisseleri Erdemoğlu Holding tarafından satın alındı. Erdemoğlu Holding A.Ş.’nin SASA Polyester Sanayi A.Ş.’de sahip olduğu hisse oranı %51'den %84,80’e ulaştı.

SASA Ne İş Yapıyor, Ne Üretiyor?

SASA, polyester elyaf, filament iplik ve POY, PET Resin ve PET Cips ürünlerinde dünyanın önde gelen üreticilerinden biridir.

SASA Yönetiminde Kimler Var?

  • Erdemoğlu Holding A.Ş. 

  • Merinos Halı Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

  • DinarSu İmalat ve Ticaret A.Ş.

  • Diğer

SASA Yönetim Kurulu Üyeleri

  • İbrahim Erdemoğlu

  • Ali Erdemoğlu

  • Mehmet Erdemoğlu

  • Mehmet Şeker

  • İrfan Başkır

  • Mustafa Kemal Öz

  • Güven Kaya

  • Kadir Bal

  • Haci Ahmet Kulak 

  • Ayten Topalkara

  • Servi Sebe

SASA Hisse: SASA Hisse Fiyatı

SASA hissesi 20 Ekim 2025 Pazartesi günü 3.03 TL civarında işlem görüyor. SASA, Borsa'da dikkat çeken bir şirket olmaya devam ediyor.

SASA hissesinin günlük değişimi %-0,98

Bugün itibarıyla SASA piyasa değeri 132,32B

Gün ici en yüksek 3,08’i gören SASA'nın yıllık değişimi %-25,55

SASA Hisse Kodu Nedir?

Sasa Polyester Sanayi A.Ş.'nın hisse senedi kodu SASA'dır. Bu kod Borsa İstanbul üzerinde işlem gören SASA hisse senetlerini tanımlamak için kullanılır.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
