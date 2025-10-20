Aselsan ASELS Hisse Fiyatı: Aselsan Hisse Yorumu ve Fiyat Hedefi

Borsa İstanbul’da işlem göre ve savunma sanayisinin öncü kuruluşlarından biri de ASELSAN. ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ya da kısaca ASELSAN, yatırımcıların gözdelerinden biri. Dalgalı seyir izleyen ASELSAN hisse fiyatları yatırımcı tarafından yakından takip ediliyor. Finans çevreleri tarafından dikkat çeken ASELSAN hisselerinde son durum araştırılıyor. Borsada ASELS koduyla işlem gören ASELSAN hisse fiyatı ne kadar? Peki, ASELSAN kimin, ne iş yapar?