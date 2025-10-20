Aselsan ASELS Hisse Fiyatı: Aselsan Hisse Yorumu ve Fiyat Hedefi
Borsa İstanbul’da işlem göre ve savunma sanayisinin öncü kuruluşlarından biri de ASELSAN. ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ya da kısaca ASELSAN, yatırımcıların gözdelerinden biri. Dalgalı seyir izleyen ASELSAN hisse fiyatları yatırımcı tarafından yakından takip ediliyor. Finans çevreleri tarafından dikkat çeken ASELSAN hisselerinde son durum araştırılıyor. Borsada ASELS koduyla işlem gören ASELSAN hisse fiyatı ne kadar? Peki, ASELSAN kimin, ne iş yapar?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ASELSAN Kimin? ASELSAN Nedir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ASELSAN Hisse Yorum
ASELSAN Hisse Fiyatı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın