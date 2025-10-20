onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Aselsan ASELS Hisse Fiyatı: Aselsan Hisse Yorumu ve Fiyat Hedefi

Aselsan ASELS Hisse Fiyatı: Aselsan Hisse Yorumu ve Fiyat Hedefi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.10.2025 - 12:39

Borsa İstanbul’da işlem göre ve savunma sanayisinin öncü kuruluşlarından biri de ASELSAN. ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ya da kısaca ASELSAN, yatırımcıların gözdelerinden biri. Dalgalı seyir izleyen ASELSAN hisse fiyatları yatırımcı tarafından yakından takip ediliyor. Finans çevreleri tarafından dikkat çeken ASELSAN hisselerinde son durum araştırılıyor. Borsada ASELS koduyla işlem gören ASELSAN hisse fiyatı ne kadar? Peki, ASELSAN kimin, ne iş yapar?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ASELSAN Kimin? ASELSAN Nedir?

ASELSAN Kimin? ASELSAN Nedir?

ASELSAN, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri haberleşme ihtiyaçlarını karşılanması amacıyla 1975 yılında kuruldu. Ankara merkezli savunma sanayisi şirketi Türkiye’nin en önemli kurumlarından biri. ASELSAN, 6 ayrı tesiste üretim ve mühendislik faaliyetine devam ediyor. 

ASELSAN Faaliyet Alanları

Askeri ve sivil haberleşme sistemleri, cep telefonu, elektronik harp, radar savunma sistemleri, elektro optik sitemler bilgisayarlar kontrollu alarım sistemleri, hibrid devre konularında araştırma, geliştirme ve üretim.

ASELSAN Kimin?

ASELSAN Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından kuruldu. ASELSAN’ın Genel Müdürü Ahmet Akyol’dur.

ASELSAN yönetim kurulu şöyle: Ercümend Arvas, Mustafa Murat Şeker, İsmail Arı, Bekir Bayraktar, Yavuz Çelik, Alpaslan Kavalıoğlu, Göksel Sevindik, Ebru Tümer, Ahmet Yozgatlıgil.

ASELSAN Hissedarları

Yüzde 74.2 Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı 

Yüzde 25.8 Diğer

ASELSAN Hisse Yorum

ASELSAN Hisse Yorum

ASELSAN Borsa İstanbul’da işlem göre önemli kurumlar arasında. Borsa İstanbul piyasa değeri sıralamasına göre 2023 yılında 7’nci olan ASELSAN, 2024’te 6’ncı sıraya yükseldi.

ASELSAN Fiyat Hedefi

Analistlere göre ASELS fiyat hedefi, 240,00 TL maksimum tahmini ve 148,00 TL minimum tahmini ile 195,28 TL'dir.

ASELSAN Hisse Kodu Nedir?

ASELSAN, Borsa İstanbul'da ASELS koduyla işlem görüyor.

ASELSAN Hisse Fiyatı

ASELSAN Hisse Fiyatı

Borsanın dikkat çekenlerinden biri olan ASELSAN hisse fiyatları yakından takip ediliyor. ASELSAN hisse fiyatı 20 Ekim 2025 Pazartesi günü 196 TL'den işlem görüyor. Önceki gün kapanış ise 194.90 olmuştu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın