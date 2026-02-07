onedio
Bilime Göre Hayat Süresini 4 Yıl Uzatan Tek Uyku Alışkanlığı

Bilime Göre Hayat Süresini 4 Yıl Uzatan Tek Uyku Alışkanlığı

07.02.2026 - 14:46

Uykusuzluğun bedensel ve zihinsel sağlık üzerindeki etkileri artık kimse için sürpriz değil. Ancak yeni yayımlanan kapsamlı araştırma, uyku düzenindeki küçük alışkanlıkların yaşam süresini ciddi ölçüde etkileyebildiğini gösteriyor. Özellikle saat kaçta uyunduğu ve kaç saat dinlenildiği konusu öne çıkıyor.

Araştırma ne söylüyor? Rakamlar oldukça çarpıcı

Vitality ile London School of Economics and Political Science tarafından yürütülen çalışma, 105 bin kişinin giyilebilir cihaz verilerini temel alıyor. Toplamda 47 milyon geceye ait uyku kayıtları incelenmiş durumda. Elde edilen sonuçlar, yalnızca uyku süresinin değil, uyku saatlerindeki düzenin de hayati rol oynadığını ortaya koyuyor.

Verilere göre her gece en az yedi saat uyuyup, uykuya benzer saat aralığında geçen kişilerde ölüm riski yaklaşık yüzde 24 oranında düşüyor. Araştırmacılar, düzenli uyku alışkanlığına geçen ortalama yetişkinlerde yaşam süresinin 2 ila 4 yıl arasında uzayabileceğini belirtiyor.

Çok konuşulan "7:1" uyku kuralı tam olarak ne anlama geliyor?

Araştırmanın merkezinde yer alan kural, '7:1' olarak adlandırılıyor. Anlamı oldukça net. Haftanın en az beş gecesinde, yedi saatlik uykunun aynı saat aralığında alınması gerekiyor. Örneğin her akşam 22.00-23.00 aralığında uykuya geçmek, vücudun biyolojik saatini dengede tutuyor.

Araştırmacılar, yalnızca saat tutarlılığına odaklanıldığında bile ölüm riskinde yüzde 31 oranında azalma görüldüğünü aktarıyor. Buna rağmen incelenen veriler, toplumun yalnızca yüzde 10’luk kesiminin söz konusu uyku düzenine uyabildiğini gösteriyor. Geriye kalan büyük çoğunluk için ise potansiyel kazanım oldukça yüksek.

Uyku saatleri neden bu kadar kritik görülüyor?

İnsan vücudu, sirkadiyen ritim adı verilen iç saat sistemiyle çalışıyor. Her gece benzer saatte uykuya geçmek, hormon salınımının dengede kalmasını sağlıyor. Melatonin geceleri daha sağlıklı salgılanırken, sabah saatlerinde enerji veren hormonlar zamanında devreye giriyor.

Araştırmacılara göre düzensiz uyku saatleri, hormon dengesiyle metabolizma ve bağışıklık sistemi üzerinde de olumsuz etki yaratıyor. Gece sık uyanma, sabah yorgun kalkma, gün içinde halsizlik gibi şikayetler çoğunlukla düzensiz uyku saatleriyle bağlantılı görülüyor. 

Uzmanlar, ideal saat aralığına geçişin kademeli şekilde yapılmasını öneriyor. Her akşam uyku saatini 15-20 dakika erkene çekmek, vücudun yeni düzene daha kolay uyum sağlamasına yardımcı oluyor.

