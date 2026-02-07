Bilime Göre Hayat Süresini 4 Yıl Uzatan Tek Uyku Alışkanlığı

Vitality ile London School of Economics and Political Science tarafından yürütülen çalışma, 105 bin kişinin giyilebilir cihaz verilerini temel alıyor. Toplamda 47 milyon geceye ait uyku kayıtları incelenmiş durumda. Elde edilen sonuçlar, yalnızca uyku süresinin değil, uyku saatlerindeki düzenin de hayati rol oynadığını ortaya koyuyor.

Verilere göre her gece en az yedi saat uyuyup, uykuya benzer saat aralığında geçen kişilerde ölüm riski yaklaşık yüzde 24 oranında düşüyor. Araştırmacılar, düzenli uyku alışkanlığına geçen ortalama yetişkinlerde yaşam süresinin 2 ila 4 yıl arasında uzayabileceğini belirtiyor.