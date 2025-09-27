Big Five’a Göre En Güçlü ve En Zayıf Kişilik Özelliğin Hangisi?
Psikolojinin en güvenilir kişilik kuramlarından biri olan Big Five (Beş Büyük Faktör), kişiliğimizi beş temel özellik üzerinden tanımlar: Dışadönüklük, Uyumluluk, Sorumluluk, Deneyime Açıklık ve Duygusal Dengelilik. Bu testte, bu beş boyuttaki eğilimlerini analiz ederek en baskın ve en zayıf kişilik özelliğini ortaya çıkaracağız. Belki fazlasıyla planlısın ama yeniliklere kapalı; belki de özgür ruhlusun ama duygusal dalgalanmalara açık... Her cevabın seni biraz daha kendine yaklaştıracak.
1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Yeni bir ortama girdiğinde genellikle nasıl hissedersin?
4. İşlerin planlandığı gibi gitmemesi seni nasıl etkiler?
5. Başkalarının duygularını anlamakta ne kadar iyisin?
6. Yeni ve heyecan verici şeyler denemeyi sever misin?
7. Zor bir durumda ne yaparsın?
8. Başkalarıyla anlaşmakta ne kadar rahatsın?
9. Kendini ne kadar organize hissediyorsun?
10. Son olarak eleştiri karşısında tavrın nedir?
Dışa Dönüklük (Extraversion)
Uyumluluk (Agreeableness)
Sorumluluk (Conscientiousness)
Duygusal Denge (Neuroticism)
