Haberler
Test
Psikoloji Testleri
Big Five'a Göre En Güçlü ve En Zayıf Kişilik Özelliğin Hangisi?

Big Five’a Göre En Güçlü ve En Zayıf Kişilik Özelliğin Hangisi?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
27.09.2025 - 15:03

Psikolojinin en güvenilir kişilik kuramlarından biri olan Big Five (Beş Büyük Faktör), kişiliğimizi beş temel özellik üzerinden tanımlar: Dışadönüklük, Uyumluluk, Sorumluluk, Deneyime Açıklık ve Duygusal Dengelilik. Bu testte, bu beş boyuttaki eğilimlerini analiz ederek en baskın ve en zayıf kişilik özelliğini ortaya çıkaracağız. Belki fazlasıyla planlısın ama yeniliklere kapalı; belki de özgür ruhlusun ama duygusal dalgalanmalara açık... Her cevabın seni biraz daha kendine yaklaştıracak.

1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Yeni bir ortama girdiğinde genellikle nasıl hissedersin?

4. İşlerin planlandığı gibi gitmemesi seni nasıl etkiler?

5. Başkalarının duygularını anlamakta ne kadar iyisin?

6. Yeni ve heyecan verici şeyler denemeyi sever misin?

7. Zor bir durumda ne yaparsın?

8. Başkalarıyla anlaşmakta ne kadar rahatsın?

9. Kendini ne kadar organize hissediyorsun?

10. Son olarak eleştiri karşısında tavrın nedir?

Dışa Dönüklük (Extraversion)

En Güçlü Özelliğin: Sosyal, enerjik ve girişkensin. Yeni insanlarla iletişim kurmak, ortamları canlandırmak senin için kolay. İnsanlarla etkileşimde bulunmak sana enerji verir.

En Zayıf Yanın: Bazen fazla dışa dönüklük seni yorabilir veya dikkat dağıtıcı olabilir. İçine kapanma ve dinlenme zamanlarına da ihtiyaç duyabilirsin.

Uyumluluk (Agreeableness)

En Güçlü Özelliğin: Empati kurabilen, yardımsever ve anlayışlısın. İnsanlarla kolay uyum sağlar, çatışmalardan kaçınırsın. Başkalarının duygularını önemsemek senin en güçlü yanın.

En Zayıf Yanın: Çok fazla uyum sağlamaya çalışmak bazen kendi ihtiyaçlarını geri plana atmana ve sınırlarını zorlamana neden olabilir.

Sorumluluk (Conscientiousness)

En Güçlü Özelliğin: Planlı, düzenli ve disiplinlisin. İşlerini organize etmekte ve hedeflerine ulaşmakta çok iyisin. Sorumluluk bilincin seni başarıya götürür.

En Zayıf Yanın: Mükemmeliyetçi olman zaman zaman seni strese sokabilir ve esneklikten uzaklaşmana neden olabilir.

Duygusal Denge (Neuroticism)

En Güçlü Özelliğin: Duygularını derinlemesine hissedebilmen, seni daha anlayışlı ve hassas yapar. İç dünyan zengin ve detaylara duyarlısın.

En Zayıf Yanın: Duygusal dalgalanmalara açık olmak, stres ve kaygıya yatkınlık yaratabilir. Bu durum seni zorlayabilir ve ruh halini olumsuz etkileyebilir.

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
