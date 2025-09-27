Big Five’a Göre En Güçlü ve En Zayıf Kişilik Özelliğin Hangisi?

Psikolojinin en güvenilir kişilik kuramlarından biri olan Big Five (Beş Büyük Faktör), kişiliğimizi beş temel özellik üzerinden tanımlar: Dışadönüklük, Uyumluluk, Sorumluluk, Deneyime Açıklık ve Duygusal Dengelilik. Bu testte, bu beş boyuttaki eğilimlerini analiz ederek en baskın ve en zayıf kişilik özelliğini ortaya çıkaracağız. Belki fazlasıyla planlısın ama yeniliklere kapalı; belki de özgür ruhlusun ama duygusal dalgalanmalara açık... Her cevabın seni biraz daha kendine yaklaştıracak.