onedio
article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Beyler Toplanın: Flörtünün Senden Hoşlandığını Gösteren 10 Alışkanlık

etiket Beyler Toplanın: Flörtünün Senden Hoşlandığını Gösteren 10 Alışkanlık

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
13.12.2025 - 23:46

Hep sevgiliden bahsettik ama şimdi flörtünden bahsetme zamanı! Flört evresi ilişkiye başlamadan önceki en tatlı dönemlerden biri olabilir ama eğer bazı noktalara dikkat etmezsen sıkıcılaşır ve sonu mesaja kalp bırakmakla bitebilir...

Beylerin sesi olmaya geldik ve flörtünün senden hoşlandığını gösteren noktaları sıraladık. Bu noktalar bir kenara not alınsın çünkü elbet işe yarayacak!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Bahaneyle sana yazıp yazmadığını gözlemle.

“Şunu bir sana sorayım dedim, sen bilirsin belki.” diyerek başlayan mesajların %90’ı bilgi değil tatlı bir bahane içerir. Kimse saat 23.47’de “Sen o diziyi nereden izliyordun?” diye sormaz sonuçta. 😜

2. Senden hoşlanıyorsa gülüşüne de iltifat eder ya da dikkatle izler.

Sadece şakalarına gülmekle kalmıyor, aynı zamanda “Sen gülünce ortam aydınlanıyor.” gibi cümleler kuruyorsa bu artık NASA sinyali gibi net bir hoşlanma göstergesidir. Tamam belki bu cümle abartı olabilir ama eğer sen güldüğünde sana uzun uzun bakıyorsa artık top sende!

3. Eğer tatlı tatlı atışıyorsa alınmana gerek yok çünkü cevabı belli!

Tatlı tatlı takılmalar, isimle hitap etme oyunları ve sürekli ufak laf sokmalar varsa bunların amacı genelde dikkat çekmek. Yani biraz tatlı bir flört sinyali diyebiliriz. Alınmana gerek yok, yine belirtelim.

4. Temas etmekten çekinmiyorsa sana güzel bir haberimiz var: Senden hoşlanıyor!

Kabul edelim ki kimse beğenmediği ve hoşlanmadığı birine dokunmaz ama bazen sinyaller yanlış anlaşılabilir. Sana temas etmek istemesi ve bunu sürekli yapması senden hoşlandığını gösteriyor. Sonuç olarak ateş olmayan yerden duman çıkmaz! 🤪

5. Seninle ilgili küçük detayları sen hatırlamadığın halde onun hatırlaması çok tatlı hareketlerden biri.

Flört evresinde birbirinizi tamamen tanımazsınız. Geçen hafta kahveyi şekersiz içmen detayını hatırlıyor ve elinde şekersiz bir kahve ile geliyorsa için kıpır kıpır olsun çünkü biz de bu hareketi çok severiz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Eğer senden hoşlanıyorsa minik kıskançlıklar başlar. Tabii tatlı ve küçük kıskançlıklardan bahsediyoruz.

'Hikayende paylaştığın kişi kimdi?' ya da 'Dün kimlerle oturdun?' gibi sorular gelebilir. Bunlar minicik kıskançlıklardır ve biraz da merak barındırır. Tehdit olarak algılama çünkü insan hoşlandığı kişiyi her anlamda merak eder.

7. Senden hoşlanıyorsa seninle ne zaman konuşursa konuşsun enerjisi hep yüksek oluyordur.

Bunu sadece yüz yüze konuşurken değil, aynı zamanda mesajlaşırken bile hissedebilirsin. Enerjisi yüksektir, coşkulu konuşur ve mesajlaşırken hızlı hızlı yazar. Bunlara dikkat ettiğinde ne demek istediğimizi anlayacaksın.

8. Ortak çevre oluşturup seni dahil etmesi de önemli.

Mesela bir mekana gidip kahve içmek istiyorsunuz ve onun seçtiği mekanda arkadaşı da çalışıyor. Bu da demek oluyor ki arkadaşının seni görmesini istiyor ve aslında seni yavaş yavaş çevresine dahil ediyor. Bu noktaya muhakkak dikkat et!

9. Arkadaş gruplarıyla yapılan etkinliklere başkası yerine seninle katılmak istiyorsa güzel bir şey bu.

Konsere, yürüyüşe, spora ya da daha farklı etkinliklere seni davet ediyorsa senden kesinlikle hoşlanıyor diyebiliriz. Çünkü neden seninle sinemaya gitsin ya da seramik atölyesine katılsın ki?

10. En önemlisi de sana herkese davrandığından daha farklı davranıyorsa senden hoşlanıyordur!

Kalabalık bir ortamda herkese davrandığı gibi davranmıyorsa ya da en yakın arkadaşıyla konuştuğu gibi seninle konuşmuyorsa senden hoşlanıyordur. Onun hayatında farklı bir yerdesin ve bu farkı bir şekilde belli etmek istiyor demektir!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın