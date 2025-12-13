Beyler Toplanın: Flörtünün Senden Hoşlandığını Gösteren 10 Alışkanlık
Hep sevgiliden bahsettik ama şimdi flörtünden bahsetme zamanı! Flört evresi ilişkiye başlamadan önceki en tatlı dönemlerden biri olabilir ama eğer bazı noktalara dikkat etmezsen sıkıcılaşır ve sonu mesaja kalp bırakmakla bitebilir...
Beylerin sesi olmaya geldik ve flörtünün senden hoşlandığını gösteren noktaları sıraladık. Bu noktalar bir kenara not alınsın çünkü elbet işe yarayacak!
1. Bahaneyle sana yazıp yazmadığını gözlemle.
2. Senden hoşlanıyorsa gülüşüne de iltifat eder ya da dikkatle izler.
3. Eğer tatlı tatlı atışıyorsa alınmana gerek yok çünkü cevabı belli!
4. Temas etmekten çekinmiyorsa sana güzel bir haberimiz var: Senden hoşlanıyor!
5. Seninle ilgili küçük detayları sen hatırlamadığın halde onun hatırlaması çok tatlı hareketlerden biri.
6. Eğer senden hoşlanıyorsa minik kıskançlıklar başlar. Tabii tatlı ve küçük kıskançlıklardan bahsediyoruz.
7. Senden hoşlanıyorsa seninle ne zaman konuşursa konuşsun enerjisi hep yüksek oluyordur.
8. Ortak çevre oluşturup seni dahil etmesi de önemli.
9. Arkadaş gruplarıyla yapılan etkinliklere başkası yerine seninle katılmak istiyorsa güzel bir şey bu.
10. En önemlisi de sana herkese davrandığından daha farklı davranıyorsa senden hoşlanıyordur!
