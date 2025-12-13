Beyler Toplanın: Flörtünün Senden Hoşlandığını Gösteren 10 Alışkanlık

Hep sevgiliden bahsettik ama şimdi flörtünden bahsetme zamanı! Flört evresi ilişkiye başlamadan önceki en tatlı dönemlerden biri olabilir ama eğer bazı noktalara dikkat etmezsen sıkıcılaşır ve sonu mesaja kalp bırakmakla bitebilir...

Beylerin sesi olmaya geldik ve flörtünün senden hoşlandığını gösteren noktaları sıraladık. Bu noktalar bir kenara not alınsın çünkü elbet işe yarayacak!