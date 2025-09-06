onedio
Ben Leman Konusu Nedir? Ben Leman Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Elif Sude Yenidoğan
06.09.2025 - 09:10

Now TV’nin yeni dizisi “Ben Leman”, yıllar sonra memleketine dönen bir öğretmenin, geçmişin sırlarıyla yüzleştiği sürükleyici bir dramatik hikayesiyle ekranlara çıkmaya hazırlanıyor. Başrolünde Burçin Terzioğlu’nun yer aldığı dizi; dostluk, ihanet ve yeniden doğuş temalarını derinlemesine işleyecek. Leman’ın kasabaya dönüşüyle sabit görünen hayatların altında fırtınalı çatışmalar baş gösterecek; eski arkadaşlar Şahika, Mine ve Suzi ile yeniden bir araya geliş, her biriyle farklı kader çizgilerinde ilerleyen hikayeleri harekete geçecek. Biz de sizler için diziye dair detayları derledik. Tüm merak edilenler içeriğimizde!

Ben Leman Konusu

Öğretmen Leman, yıllar sonra memleketine döner ve burada geçmişin gölgeleriyle yüzleşmeye mecbur kalır. Eski arkadaşları Şahika, Mine ve Suzi ile yeniden bir araya geldiğinde, önceden bastırılmış sırlar gün yüzüne çıkar. Kasabanın sakin atmosferinin ardında fırtınalı ilişkiler ve cesur hesaplaşmalar saklıdır. Dostluklar ve aşklar sınanırken, Leman’ın dönüşü tüm dengeleri altüst eder. Bu süreç, geçmişle barışmanın ne denli zor olduğunu samimi biçimde anlatır.

Ben Leman Oyuncu Kadrosu

Başrolde Burçin Terzioğlu (Leman), Selin Şekerci (Mine), Duygu Sarışın (Şahika), Gökçe Eyüboğlu (Suzi) ve Özgür Çevik (Demir) bulunuyor. Ek olarak Tansel Öngel, Şebnem Sönmez, Hüseyin Soysalan, Ceren Ayruk da kadroda.

Ben Leman Bölümler ve Sezonlar

Dizi, 2025 sonbahar sezonunda, muhtemelen eylül ya da ekim ayında yayın hayatına başlamak üzere planlanmış durumda.

Ben Leman Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

“Ben Leman”, yalnızca Now TV platformunda yayınlanacak. Yapımın 2025 Ekim ayında izleyicilerle buluşması bekleniyor; bazı kaynaklar Eylül sonu bir başlangıştan da söz ediyor. Tanıtım fragmanı yayınlanmasıyla heyecanı yükseltmişti, hayranlar dört gözle bekliyor!

Ben Leman Benzeri Diziler

“Ben Leman”, kasabaya dönüş ve geçmişle yüzleşme temasıyla izleyiciyi etkileyen bir dram. Bu açıdan Sandık Kokusu, geçmişin yaralarıyla boğuşan güçlü kadın karakterleriyle benzer bir atmosfer sunuyor. Güller ve Günahlar, aşk, sırlar ve aile çatışmalarını işleyerek “Ben Leman”ın duygusal yoğunluğuna yakın bir hikaye anlatıyor. Kızılcık Şerbeti, farklı aile kültürlerinin çatışması ve kadınların hayata tutunma çabalarıyla aynı damar üzerinden ilerliyor. Ayrıca Masumlar Apartmanı, karakterlerin içsel hesaplaşmalarını ve geçmişten gelen travmaları merkeze alarak benzer bir dramatik derinlik sağlıyor. Tamamen aynı diziler olmasalar da izlemek isteyebilirsiniz.

Özellikle Ufak Tefek Cinayetler’le epey benzetiliyor, bakalım yayınlanınca göreceğiz!

Elif Sude Yenidoğan
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Yorum Yazın