Belediye Başkanı Resmen Duyurdu: En Az Dört Çocuğu Olan Ailelere Ev Müjdesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını Aile Yılı olarak duyurmasının ardından şehirde, kalabalık aileleri desteklemeyi amaçlayan önemli bir konut uygulaması başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin konut projelerini yürüten kuruluşu Gazi Konut, Kuzeyşehir ve Güneyşehir'deki yeni projelerde dikkat çeken bir adım attı.

Yeni düzenlemeye göre, aynı hanede dört veya daha fazla çocuğu bulunan aileler öncelikli hale getirildi. Bu kriterlere uyan ve daha önce kendi adına kayıtlı bir evi bulunmayan vatandaşlar, geleneksel konut çekilişlerine katılma zorunluluğu olmadan doğrudan ev sahibi olabilecek. Bu sayede, uzun bekleme süreleri ve kura heyecanı yaşanmadan konut teslimi gerçekleştirilecek.

Konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, uygulamanın Aile Yılı'nın en büyük müjdelerinden biri olduğunu belirtti. Başkan Şahin, Gazi Konut'un her altı ayda bir bin konutu ailelere teslim etme kapasitesine sahip olduğunu hatırlatarak, evlat ve çocuğun kendileri için çok kıymetli olduğunu vurguladı. Açıklamasında, 'En az dört çocuğu olan ailelerimize biz Gazi Konut'tan kurasız ev verme sözü veriyoruz. Aynı hanede en az dört çocuğu olan kişiler Gazi Konut’a başvuracak. Talep edenlerin hepsine kuraya girmeden Kuzeyşehir ve Güneyşehir’deki evlerini teslim edeceğiz. Aile yılında müjdelerimiz devam edecek' ifadelerini kullandı.

Bu büyük konut fırsatından yararlanmak isteyen ailelerin, başvuru süreci ve aranan diğer şartlara ilişkin detayları ilerleyen günlerde takip etmeleri gerekiyor. Gazi Konut'un resmi internet adresi ve başvuru ofisleri üzerinden kapsamlı bilgilerin duyurulması bekleniyor.