Belediye Başkanı Resmen Duyurdu: En Az Dört Çocuğu Olan Ailelere Ev Müjdesi!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.12.2025 - 12:23

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Aile Yılı' ilan ettiği 2025 hedefleri doğrultusunda, en az dört ve üzeri çocuğa sahip aileler için tarihi bir konut projesini hayata geçiriyor. Belediyenin iştiraki Gazi Konut tarafından geliştirilen projede, daha önce evi olmayan ve belirlenen şartları taşıyan vatandaşlar, çekilişsiz ve kurasız olarak konut sahibi olma hakkı kazanacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını Aile Yılı olarak duyurmasının ardından şehirde, kalabalık aileleri desteklemeyi amaçlayan önemli bir konut uygulaması başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin konut projelerini yürüten kuruluşu Gazi Konut, Kuzeyşehir ve Güneyşehir'deki yeni projelerde dikkat çeken bir adım attı.

Yeni düzenlemeye göre, aynı hanede dört veya daha fazla çocuğu bulunan aileler öncelikli hale getirildi. Bu kriterlere uyan ve daha önce kendi adına kayıtlı bir evi bulunmayan vatandaşlar, geleneksel konut çekilişlerine katılma zorunluluğu olmadan doğrudan ev sahibi olabilecek. Bu sayede, uzun bekleme süreleri ve kura heyecanı yaşanmadan konut teslimi gerçekleştirilecek.

Konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, uygulamanın Aile Yılı'nın en büyük müjdelerinden biri olduğunu belirtti. Başkan Şahin, Gazi Konut'un her altı ayda bir bin konutu ailelere teslim etme kapasitesine sahip olduğunu hatırlatarak, evlat ve çocuğun kendileri için çok kıymetli olduğunu vurguladı. Açıklamasında, 'En az dört çocuğu olan ailelerimize biz Gazi Konut'tan kurasız ev verme sözü veriyoruz. Aynı hanede en az dört çocuğu olan kişiler Gazi Konut’a başvuracak. Talep edenlerin hepsine kuraya girmeden Kuzeyşehir ve Güneyşehir’deki evlerini teslim edeceğiz. Aile yılında müjdelerimiz devam edecek' ifadelerini kullandı.

Bu büyük konut fırsatından yararlanmak isteyen ailelerin, başvuru süreci ve aranan diğer şartlara ilişkin detayları ilerleyen günlerde takip etmeleri gerekiyor. Gazi Konut'un resmi internet adresi ve başvuru ofisleri üzerinden kapsamlı bilgilerin duyurulması bekleniyor.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
