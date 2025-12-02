onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Eski Milli Futbolcu Gökhan Gönül, Borsa Manipülasyonu İddiasıyla Gözaltına Alındı

Eski Milli Futbolcu Gökhan Gönül, Borsa Manipülasyonu İddiasıyla Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.12.2025 - 11:10 Son Güncelleme: 02.12.2025 - 11:29

Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşanması, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönünde tespitler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında eski futbolcu Gökhan Gönül ve İllüzyonist Aref Ghafourı'nin de arasında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gökhan Gönül ve Aref Ghafourı'nin de arasında bulunduğu 12 kişi gözaltında!

Gökhan Gönül ve Aref Ghafourı'nin de arasında bulunduğu 12 kişi gözaltında!

BİST (Borsa İstanbul) pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşanması, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönünde tespitler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. 

Soruşturma kapsamında, Avrupa Yatırım Holding A.Ş hisselerinde İstanbul merkezli Antalya, Samsun, Ankara ve Kahramanmaraş olmak üzere 25 kişinin manipülatif eylemlerde bulundukları tespit edildi. Haklarında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'piyasa dolandırıcılığı' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliler Onur Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Emre Kızılırmak, Erol Demir, Osman Özsoy, Suat Hamarat ve Sebahattin Azizağaoğlu isimli 7 kişinin tutuklu olarak cezaevinde olduğu belirlendi.

Öte yandan, şüpheliler Aref Ghafourı, Bedri Erdoğan, Cemal Çetinkaya, Furkan Koçak, Alper Atalay, İlker İlhan, Muhammet Erdoğan, Murat Ağcabağ, Murat Güler, Gökhan Gönül, Emrullah Şalk, Akif Koç'un gözaltına alındığı, 6 şüpheli hakkında ise yakalama, arama ve el koyma adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
17
5
4
2
2
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın