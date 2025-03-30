Bayram Ziyaretinde Akrabalar ve Eş Dostla Gündemi Konuşma Rehberi

Bayramlar, sevdiklerimizle uzun süredir ertelenmiş sohbetlerin, paylaşımların ve gerek kişisel yaşam gündemine gerek ülke gündemine dair konuların konuşulduğu zamanlar. Ancak herkesin farklı deneyimlere ve bakış açılarına sahip olduğu konularda, görüşlerin net bir biçimde ortaya konması zaman zaman ortamda gerginliğe yol açabiliyor. Böyle anlarda kurduğumuz iletişimin şekli, hem sohbetin gidişatını hem de ilişkilerin kalitesini etkileyebiliyor.

Klinik Psikolog Melis Demircioğlu, bayram sohbetlerinde özellikle de ülke gündemine dair daha sağlıklı ve yapıcı bir diyalog kurabilmenin yollarını Onedio'ya anlattı.