Bayram Ziyaretinde Akrabalar ve Eş Dostla Gündemi Konuşma Rehberi
Bayram Ziyaretinde Akrabalar ve Eş Dostla Gündemi Konuşma Rehberi
Bayramlar, sevdiklerimizle uzun süredir ertelenmiş sohbetlerin, paylaşımların ve gerek kişisel yaşam gündemine gerek ülke gündemine dair konuların konuşulduğu zamanlar. Ancak herkesin farklı deneyimlere ve bakış açılarına sahip olduğu konularda, görüşlerin net bir biçimde ortaya konması zaman zaman ortamda gerginliğe yol açabiliyor. Böyle anlarda kurduğumuz iletişimin şekli, hem sohbetin gidişatını hem de ilişkilerin kalitesini etkileyebiliyor.
Klinik Psikolog Melis Demircioğlu, bayram sohbetlerinde özellikle de ülke gündemine dair daha sağlıklı ve yapıcı bir diyalog kurabilmenin yollarını Onedio'ya anlattı.
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Gözleme yayalı, yorumdan uzak başlangıçlar tercih edin
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Sözü yaylaştırmak için açık uçlu sorular kullanın
Duygulara odaklanarak yargılamadan ifade edin
Ortak değerlere ve birliktelik duygusuna vurgu yapın
Aktif dinleme ve empatiyi öne çıkarın
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Kendi gözlemlerinizi ve etkilenme biçiminizi samimi bir şekilde paylaşın
Bilgiyi paylaşırken tarafsız kalın
Gerginlik sezdiğinizde konuşmanın yönünü değiştirin
Tartışma ortamı kaçınılmaz olursa kendinize ve karşınızdakine alan tanıyın
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Uzun yıllardır Onedio’da yaratıcı içerik editörlüğü yapmaktayım. Aynı zamanda Onedio YouTube kanalında "Bana Bi Anlat" programını hazırlayıp sunuyorum. Bir dönem editörlüğün yanısıra ulusal yayın yapan özel bir radyoda program yaptım, daha sonra sahnede talk şov gösteri dünyasına adım attım. Daha önce dijital yayın yapan platformlardaki diziler için içerik editörlüğü ve senaryo katkılarında bulundum. Ayrıca tanınmış müzik gruplarının kliplerinde sanat yönetmenliği de yaptım. Editörlüğe başlamadan önce çeşitli kolektif kitaplar için yazdığım yayımlanmış yazılarım da bulunmaktadır. Arşiv karıştırmak ve müzik araştırmaları yapmak hayatımın en sevdiğim uğraşlarından. Yazı yazmanın ise dünyaya geliş sebebim olduğunu düşünüyorum.
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