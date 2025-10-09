Bakanlıktan Çocuklar İçin Kokarca Böceği Toplama Yarışması: Kazanana Bisiklet Verilecekmiş

Bitkilerin suyunu emip kurumasına neden olan kokarca böcekleri nedeniyle Ordu, Giresun ve Samsun’daki fındık bahçelerindeki mahsüllerde büyük sorunlar olduğu iddia ediliyor. Havaların soğumasıyla birlikte kokarca böceklerinin sıcak yer ihtiyacı içi evleri de istila etmeye başladığı da ortaya çıkmıştı.

BirGün’den Onur Durmuş’un haberine göre ise Tarım ve Orman Bakanlığı, kokarca böcekleri ile mücadelede çocuklar için yarışma düzenledi.

Karadeniz sahil kesiminden diğer bölgelere doğru hızla yayılan kokarca böceğindeki toksik sıvılar insan derisinde ciddi tahrişe ve gözlerde kalıcı hasarlara neden olduğu daha önceki vakalarda ispatlanmış, kokarca böceği kaynaklı kornea iltihabı vakası da raporlara yansımıştı.