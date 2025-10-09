onedio
article/share
Bakanlıktan Çocuklar İçin Kokarca Böceği Toplama Yarışması: Kazanana Bisiklet Verilecekmiş

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.10.2025 - 10:43

Tarım ve Orman Bakanlığı, Karadeniz’de artan kokarca böceği popülasyonu için ilginç bir yarışma duyurusu yaptı. Bakanlık, çocukların böcekleri toplayarak yarışmaya katılabileceğini ve kazananın bisiklet ile ödüllendirileceğini açıkladı. İl Eğitim Müdürlülüklerinin de desteklediği yarışma ile ilgili okullarda da seminerler düzenledi. Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Uzmanı Doktor Ali Erol ise yarışmanın çocukların ruh sağlığına zararlı olabileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: Onur Durmuş / BirGün

Karadeniz’de yaşanan kokarca böceği kabusu devam ediyor.

Bitkilerin suyunu emip kurumasına neden olan kokarca böcekleri nedeniyle Ordu, Giresun ve Samsun’daki fındık bahçelerindeki mahsüllerde büyük sorunlar olduğu iddia ediliyor. Havaların soğumasıyla birlikte kokarca böceklerinin sıcak yer ihtiyacı içi evleri de istila etmeye başladığı da ortaya çıkmıştı.

BirGün’den Onur Durmuş’un haberine göre ise Tarım ve Orman Bakanlığı, kokarca böcekleri ile mücadelede çocuklar için yarışma düzenledi.

Karadeniz sahil kesiminden diğer bölgelere doğru hızla yayılan kokarca böceğindeki toksik sıvılar insan derisinde ciddi tahrişe ve gözlerde kalıcı hasarlara neden olduğu daha önceki vakalarda ispatlanmış, kokarca böceği kaynaklı kornea iltihabı vakası da raporlara yansımıştı.

Bakanlığın çocuklar için düzenlediği yarışmanın afişi 👇

Uzmandan çocukların ruh sağlığına zararlı olabileceği uyarısı.

Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Uzmanı Doktor Ali Erol, çocukların zararlı böcekleri kamu kurumlarının ödüllendirmesiyle canlı ya da ölü olarak toplamalarının çocukların ruh sağlığına etkileri olabileceği uyarısında bulundu.

'Devlet veya okul gibi otorite figürlerinden gelen teşvik, çocukta “zarar verme davranışı normaldir” algısı yaratabilir. Bu, empati ve şefkat gelişimini zayıflatabilir. Çocuk, bir yandan canlıların zarar görmemesi gerektiğini öğrenirken, diğer yandan öldürmeye zorlanır ve içsel çatışma, suçluluk ve kaygı yaratabilir.

Özellikle hassas veya travmatik geçmişi olan çocuklarda uzun süreli kaygı, tiksinti veya entomofobi(böcek korkusu) gelişimine yol açabilir. Çocuklukta hayvanlara zarar verme ile ileride şiddet davranışları arasında ilişki olduğunu gösteren birçok araştırma var. “Zararlı böcek öldürülmeli” mesajı, ekolojik sistemleri anlama ve koruma bilincini zayıflatır.”

