Bakanlıktan Çocuklar İçin Kokarca Böceği Toplama Yarışması: Kazanana Bisiklet Verilecekmiş
Tarım ve Orman Bakanlığı, Karadeniz’de artan kokarca böceği popülasyonu için ilginç bir yarışma duyurusu yaptı. Bakanlık, çocukların böcekleri toplayarak yarışmaya katılabileceğini ve kazananın bisiklet ile ödüllendirileceğini açıkladı. İl Eğitim Müdürlülüklerinin de desteklediği yarışma ile ilgili okullarda da seminerler düzenledi. Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Uzmanı Doktor Ali Erol ise yarışmanın çocukların ruh sağlığına zararlı olabileceği uyarısında bulundu.
Kaynak: Onur Durmuş / BirGün
Karadeniz’de yaşanan kokarca böceği kabusu devam ediyor.
Bakanlığın çocuklar için düzenlediği yarışmanın afişi 👇
Uzmandan çocukların ruh sağlığına zararlı olabileceği uyarısı.
