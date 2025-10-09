Avukat Serdar Öktem Cinayeti: Saldırı Talimatı Çetenin İki Numarasından Gelmiş

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesi olayında kısa süreliğine cezaevinde de kalan Serdar Öktem, Daltonlar ve Casperlar suç örgütlerinin savaşı nedeniyle öldürüldüğü iddia ediliyor.

Star Ana Haber’de yer alan bilgilere göre ise Serdar Öktem’e saldırı emri Daltonlar suç örgütünün 2 numaralı isminden geldi. Yurt dışında olduğu belirlenen azmettiricinin, Rusya'da yakalandığı ardından izini kaybettirdiği anlaşıldı.

Saldırı ile 13 kişi gözaltına alınırken, saldırganların cinayetten sadece yarım saat sonra bir benzinlikte çekilen görüntüleri de ortaya çıktı.