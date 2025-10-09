onedio
Avukat Serdar Öktem Cinayeti: Saldırı Talimatı Çetenin İki Numarasından Gelmiş

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.10.2025 - 09:47

Yargı camiasının yakından tanıdığı ve MHP’ye yakınlığı ili bilinen avukat Serdar Öktem, İstanbul’un en işlek caddelerinden Şişli’deki Büyükdere Caddesi’nde trafikte seyir halindeyken uzun namlulu silahlarla yapılan saldırı sonrasında hayatını kaybetmişti. Serdar Öktem cinayeti ile ilgili gözaltına alınan 13 kişinin emniyetteki sorgusu sürerken, saldırı talimatının ise yurt dışında olan Daltonlar suç örgütünün iki numaralı isminden geldiği tespit edildi. 

Kaynak: Star Haber

Uğradığı silahlı saldırı sonrasında hayatını kaybeden avukat Serdar Öktem cinayeti ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesi olayında kısa süreliğine cezaevinde de kalan Serdar Öktem, Daltonlar ve Casperlar suç örgütlerinin savaşı nedeniyle öldürüldüğü iddia ediliyor.

Star Ana Haber’de yer alan bilgilere göre ise Serdar Öktem’e saldırı emri Daltonlar suç örgütünün 2 numaralı isminden geldi. Yurt dışında olduğu belirlenen azmettiricinin, Rusya'da yakalandığı ardından izini kaybettirdiği anlaşıldı.

Saldırı ile 13 kişi gözaltına alınırken, saldırganların cinayetten sadece yarım saat sonra bir benzinlikte çekilen görüntüleri de ortaya çıktı.

Avukat Serdar Öktem araç içinde silahına davranmış ama ateş edememiş.

Saldırı günü Serdar Öktem, Anadolu Yakası'nda bir görüşmeye gidecekmiş. Üzerinde silahı da varmış. Takip edildiğini anlayınca, silahını belinden çıkarmış. Namluya mermiyi sürmüş ancak tetik çekemeden vurulmuş.

Polis, Öktem'in silahını da incelemeye aldı.

