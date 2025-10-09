Avukat Serdar Öktem Cinayeti: Saldırı Talimatı Çetenin İki Numarasından Gelmiş
Yargı camiasının yakından tanıdığı ve MHP’ye yakınlığı ili bilinen avukat Serdar Öktem, İstanbul’un en işlek caddelerinden Şişli’deki Büyükdere Caddesi’nde trafikte seyir halindeyken uzun namlulu silahlarla yapılan saldırı sonrasında hayatını kaybetmişti. Serdar Öktem cinayeti ile ilgili gözaltına alınan 13 kişinin emniyetteki sorgusu sürerken, saldırı talimatının ise yurt dışında olan Daltonlar suç örgütünün iki numaralı isminden geldiği tespit edildi.
Kaynak: Star Haber
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uğradığı silahlı saldırı sonrasında hayatını kaybeden avukat Serdar Öktem cinayeti ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Avukat Serdar Öktem araç içinde silahına davranmış ama ateş edememiş.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın