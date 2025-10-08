Avukat Serdar Öktem Öldürülmüştü: "Yüzde 80 Çete Hesaplaşması"
Ankara’da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetinde kısa süreli hapis yatan ve sonrasında tutuksuz olarak yargılanmaya başlanan avukat Serdar Öktem geçtiğimiz günlerde trafikte seyir halindeyken uzun namlulu silahlarla uğradığı saldırı sonrasında hayatını kaybetmişti.
Serdar Öktem’in Sinan Ateş davasında avukatlığı yapan Oğuzhan Bilgin, Halk TV’den İsmail Saymaz’a yaptığı açıklamada Öktem’in yüzde 80 Daltonlar ve Casperlar çeteleri arasındaki savaş yüzünden öldürülmüş olabileceğini düşündüğünü söyledi.
Yargı camiasının tanınan isimlerinde avukat Serdar Öktem’in öldürülmesinin yankıları sürüyor.
“Saldırının Sinan Ateş cinayeti ile hiçbir alakası yok”
“Avukatın öldürülmesi racona aykırı olduğu için yüzde 20 ihtimali dışarıda tutuyorum”
