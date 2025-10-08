onedio
Avukat Serdar Öktem Öldürülmüştü: "Yüzde 80 Çete Hesaplaşması"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.10.2025 - 09:38

Ankara’da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetinde kısa süreli hapis yatan ve sonrasında tutuksuz olarak yargılanmaya başlanan avukat Serdar Öktem geçtiğimiz günlerde trafikte seyir halindeyken uzun namlulu silahlarla uğradığı saldırı sonrasında hayatını kaybetmişti. 

Serdar Öktem’in Sinan Ateş davasında avukatlığı yapan Oğuzhan Bilgin, Halk TV’den İsmail Saymaz’a yaptığı açıklamada Öktem’in yüzde 80 Daltonlar ve Casperlar çeteleri arasındaki savaş yüzünden öldürülmüş olabileceğini düşündüğünü söyledi.

Yargı camiasının tanınan isimlerinde avukat Serdar Öktem’in öldürülmesinin yankıları sürüyor.

Halk TV’den İsmail Saymaz, Serdar Öktem’in Sinan Ateş davasındaki avukatı Oğuzhan Bilgin ile yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı.

Serdar Öktem'in Casperlar’ın üyesi gibi davrandığı ve bürokratik işlerini takip ettiği iddia ediliyor. Doğru mu?

Hukuki yardım yapar, çevresi geniştir. Ama çetenin ismini kullanayım, iş ve para trafiği yapayım; hiç öyle bir adam değil. 

Tek mi gezerdi? Koruması var mıydı?

Sinan Ateş Davası’nda tahliye olduktan sonra yanında kimseyi görmedim. Lüks arabayla, resmi veya gayriresmi koruma ordusuyla görmedim.

O sabah ayet paylaşmış. Özel bir anlamı var mı?

Hiç yok. Sürekli paylaşım yapar. Bazen ayet, bazen şiir paylaşır. Özel mana yüklenecek bir hayat tarzı yoktur. Mesaj vermez.

“Saldırının Sinan Ateş cinayeti ile hiçbir alakası yok”

Kamuoyunun bir kısmı Sinan Ateş cinayetiyle ilişkilendiriyor suikasti. Sizce bir bağ söz konusu mu?

Mantığıma uymuyor İsmail Bey. Serdar Öktem'in susturulmasını gerektirecek bir durum yok ortada. Birinin zararına konuşacak olsa kendi de zarar görecek. Tahliye olmuş, dosyası lehe giden adam niye riske girsin veya amiyane tabirle ötsün? Öteceği bir şey yok. Niye kendi ayağına sıksın? Zaten bize göre Sinan Ateş cinayetiyle alakası yok.

Sinan Ateş yargılamasındaki birleştirme kararı ne anlama geliyor?

Asliye ceza yerine ağır ceza mahkemelerinin bakmasını istinaf ve Yargıtay tavsiye eder. Ki, hukuki ve fiili irtibat olarak ağır cezanın bakması doğrudur. Sıkıntı şu: Birleştirmenin verildiği tarih yanlış. Asliye ceza sorgulamaları yapmış, karar aşamasına gelmişken görevsizlik verilmez. Daha önce verilmesi lazımdı. Serdar Öktem ve komiser açısından dosyanın uzamasına sebep oldu. Sanıkların baştan dinlenmesini istiyor Yargıtay.

ABD’den beklenen telefon ve mesaj içeriği vardı. Bununla ilgili bir gelişme oldu mu?

Amerika’dan yazı geldi. Ekinde bir flash bellek geldi. Bakın, o önemli. Flash bellek içerisinde ne olduğuna dair mahkeme bilgi vermiyor. Flash belleğin örneğini de vermiyor. İçerisinde bazı programlar varmış. Bunu mahkeme kendi bilgisayarlarında açamamış ve bilirkişiye tevdi etmiş, ne var ne yok, bak diye. Hangi bilirkişiye tevdi edildi, ne zaman çözümleyecek, flash bellekte bir şey var mı, bilmiyoruz.

Birleştirme kararıyla cinayetin art arda gelişi tesadüf mü?

Gerçekten tesadüf. Konunun MHP veye Ülkü Ocakları ile irtibatlandırılmaya çalışılması abesle iştigal.

“Avukatın öldürülmesi racona aykırı olduğu için yüzde 20 ihtimali dışarıda tutuyorum”

Siz suikasti nasıl açıklıyorsunuz?

Dalton ve Casper çekişmesinden kaynaklı olduğuna yüzde 80 ihtimal veriyorum. Basına yansıyan iddialara göre Öktem’in Casperlarla irtibatı ve avukatlık bağı vardı. Ancak iki çete arasındaki çekişmeden ötürü bir avukatın öldürülmesi racona aykırı olduğu için yüzde 20 şüphem var. Şayet bir avukat belli isimleri kullanır, insanlara ve mekanlara çökerse vatandaşın canına tak eder, gelir sıkar. Bunlar olmuş olaylar. Ancak Serdar Öktem açısından bundan bahsedemeyiz.

Çok profesyonel bir saldırı

Olağanüstü profesyonel. İki uzun namlulu tüfek ve iki tabanca. Hepsi birbirini garantileyen unsurlar. Atışların tamamı kafaya doğru. Korkutma, mesaj verme niyeti yok. Bu bir infaz timi.

İsmail Kahraman
