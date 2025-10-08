Avukat Serdar Öktem Öldürülmüştü: "Yüzde 80 Çete Hesaplaşması"

Kamuoyunun bir kısmı Sinan Ateş cinayetiyle ilişkilendiriyor suikasti. Sizce bir bağ söz konusu mu?

Mantığıma uymuyor İsmail Bey. Serdar Öktem'in susturulmasını gerektirecek bir durum yok ortada. Birinin zararına konuşacak olsa kendi de zarar görecek. Tahliye olmuş, dosyası lehe giden adam niye riske girsin veya amiyane tabirle ötsün? Öteceği bir şey yok. Niye kendi ayağına sıksın? Zaten bize göre Sinan Ateş cinayetiyle alakası yok.

Sinan Ateş yargılamasındaki birleştirme kararı ne anlama geliyor?

Asliye ceza yerine ağır ceza mahkemelerinin bakmasını istinaf ve Yargıtay tavsiye eder. Ki, hukuki ve fiili irtibat olarak ağır cezanın bakması doğrudur. Sıkıntı şu: Birleştirmenin verildiği tarih yanlış. Asliye ceza sorgulamaları yapmış, karar aşamasına gelmişken görevsizlik verilmez. Daha önce verilmesi lazımdı. Serdar Öktem ve komiser açısından dosyanın uzamasına sebep oldu. Sanıkların baştan dinlenmesini istiyor Yargıtay.

ABD’den beklenen telefon ve mesaj içeriği vardı. Bununla ilgili bir gelişme oldu mu?

Amerika’dan yazı geldi. Ekinde bir flash bellek geldi. Bakın, o önemli. Flash bellek içerisinde ne olduğuna dair mahkeme bilgi vermiyor. Flash belleğin örneğini de vermiyor. İçerisinde bazı programlar varmış. Bunu mahkeme kendi bilgisayarlarında açamamış ve bilirkişiye tevdi etmiş, ne var ne yok, bak diye. Hangi bilirkişiye tevdi edildi, ne zaman çözümleyecek, flash bellekte bir şey var mı, bilmiyoruz.

Birleştirme kararıyla cinayetin art arda gelişi tesadüf mü?

Gerçekten tesadüf. Konunun MHP veye Ülkü Ocakları ile irtibatlandırılmaya çalışılması abesle iştigal.