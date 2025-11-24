Bağırmak İstediklerini Susman Gerektiğinde Sana Eşlik Edecek 12 Şarkı
Bazen öfkeni ve kırgınlığını kelimelere dökmek imkansızdır. Duygularını ifade edecek bir yol ararsın ve devreye sizi sarıp sarmalayacak şarkılar girer. Bir nebze de olsun omuzunuzda bir el gibi hissedeceğiniz birbirinden iyi 12 şarkı için listeyi kaydırın!
1. Numb
2. Bring Me To Life
3. Nightmare
4. Believer
5. Misery Business
6. Stressed Out
7. Creep
8. Welcome To The Black Parade
9. Shake It Out
10. Just Like A Pill
11. Elastic Heart
12. Heart-Shaped Box
