onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Bağırmak İstediklerini Susman Gerektiğinde Sana Eşlik Edecek 12 Şarkı

etiket Bağırmak İstediklerini Susman Gerektiğinde Sana Eşlik Edecek 12 Şarkı

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
24.11.2025 - 16:01

Bazen öfkeni ve kırgınlığını kelimelere dökmek imkansızdır. Duygularını ifade edecek bir yol ararsın ve devreye sizi sarıp sarmalayacak şarkılar girer. Bir nebze de olsun omuzunuzda bir el gibi hissedeceğiniz birbirinden iyi 12 şarkı için listeyi kaydırın!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Numb

2. Bring Me To Life

3. Nightmare

4. Believer

5. Misery Business

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Stressed Out

7. Creep

8. Welcome To The Black Parade

9. Shake It Out

10. Just Like A Pill

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Elastic Heart

12. Heart-Shaped Box

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın