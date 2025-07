Ayrılık Sonrası Kendini Yeniden Bulmak İçin Yapman Gereken 12 Şey

Geçmişi değiştiremezsin ama geleceği şekillendirmek senin elinde. Ayrılığın getirdiği suçluluk duygusunu bir kenara bırak. Hatalarını kabul et ve kendine karşı daha şefkatli ol. Her ilişki bir tecrübedir ve seni daha güçlü bir insan yapar. Önüne bak ve umutla yeni sayfalar aç. Sen, her şeyin üstesinden gelebilecek kadar güçlüsün!