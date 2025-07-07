Ayrılık Sonrası Kendini Yeniden Bulmak İçin Yapman Gereken 12 Şey
Hadi bakalım, hayatın belki de en zorlu dönemlerinden birindesin yani ayrılık sonrası toparlanma süreci! Kalbin kırık, kafan karışık ve sanki dünya biraz daha karanlık gibi... Ama merak etme, bu süreçte yalnız değilsin! Sana eski haline dönmek bir yana bambaşka bir versiyonuna evrilmek için harika ipuçları hazırladık. Bu liste, hem acını sağlıklı bir şekilde atlatmana hem de kendini yeniden bulmana yardımcı olacak! Hazırsan, başlıyoruz!
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1. Duygularını doya doya yaşa.
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2. Kendine bir hedef belirle.
3. Rutinlerine yenilik kat.
4. Arkadaşlarınla bolca vakit geçir.
5. Kendine bak, yeniden ışılda.
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6. Yeni deneyimlere açık ol.
7. Sosyal medyadan bir süre uzaklaş.
8. Yeni bir kitaba başla.
9. Günlük tut ve duygularını yaz.
10. Sağlıklı beslenmeye özen göster.
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11. Küçük kaçamaklar yap.
12. Kendini affet ve ileriye bak.
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İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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