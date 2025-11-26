onedio
Avrupa'da Sınıfta Kaldık: İstanbul'un 'Güvensizlik' Oranı Belli Oldu

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
26.11.2025 - 23:17

Avrupa'nın 'güvensizlik' istatistikleri belli oldu. Aynı şehirde yaşayan insanların birbirine karşı duyduğu güven ölçüldü. Veri Kaynağı'nın Eurostat'ın verilerinden yola çıkarak haritalaştırdığı ankette İstanbul'a da yer verildi. Almanya'da yaşadığı şehrin insanlarına güven oranı en düşük olan şehir Berlin olurken İstanbul ise Avrupa'nın en düşük güven oranına sahip ili oldu.

Kaynak: Instagram / Veri Kaynağı

Avrupa kentlerinin 'güvensizlik' oranı belli oldu.

Veri Kaynağı'nın Eurostat verilerinden yola çıkarak hazırladığı harita ile Avrupa ülkelerinin 'güvensizlik' oranı belli oldu. İnsanlara, yaşadıkları şehirdeki insanlara güvenip güvenmedikleri sorusu yöneltildi. Güvensizlik oranı ankette 'kısmet katılmıyorum' ve 'kesinlikle katılmıyorum' cevaplarının toplamı alınarak hesaplandı. Ardından her ülkede bu oranın en yüksek olduğu şehir seçildi. 

Sonuç olarak Almanya'da yaşadığı şehrin insanlarına güven oranı en düşük olan şehir yüzde 33,4 ile Berlin oldu. Bu oran Londra'da yüzde 32,8; Barselona'da ise yüzde 29,4 oldu.

İstanbul'da yaşayanların yüzde 72,3'ünün yaşadığı şehirdeki insanlara güvenmediği ortaya çıktı.

Harita incelendiğinde, Kuzey ülkelerinde güven oranının oldukça yüksek olduğu görüldü. İtalya, Yunanistan ve Türkiye'de ise güven oranı gittikçe azaldı. İtalya'nın en 'güvensiz' şehri yüzde 49,3 ile Roma olurken Yunanistan'da 63,7 ile Atina ön plana çıktı. 

Güvensizlik oranının Türkiye ve Avrupa'da en fazla olduğu şehir ise yüzde 72,3 oranla İstanbul oldu.

