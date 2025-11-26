Avrupa'da Sınıfta Kaldık: İstanbul'un 'Güvensizlik' Oranı Belli Oldu

Veri Kaynağı'nın Eurostat verilerinden yola çıkarak hazırladığı harita ile Avrupa ülkelerinin 'güvensizlik' oranı belli oldu. İnsanlara, yaşadıkları şehirdeki insanlara güvenip güvenmedikleri sorusu yöneltildi. Güvensizlik oranı ankette 'kısmet katılmıyorum' ve 'kesinlikle katılmıyorum' cevaplarının toplamı alınarak hesaplandı. Ardından her ülkede bu oranın en yüksek olduğu şehir seçildi.

Sonuç olarak Almanya'da yaşadığı şehrin insanlarına güven oranı en düşük olan şehir yüzde 33,4 ile Berlin oldu. Bu oran Londra'da yüzde 32,8; Barselona'da ise yüzde 29,4 oldu.