Avrupa'da Sınıfta Kaldık: İstanbul'un 'Güvensizlik' Oranı Belli Oldu
Avrupa'nın 'güvensizlik' istatistikleri belli oldu. Aynı şehirde yaşayan insanların birbirine karşı duyduğu güven ölçüldü. Veri Kaynağı'nın Eurostat'ın verilerinden yola çıkarak haritalaştırdığı ankette İstanbul'a da yer verildi. Almanya'da yaşadığı şehrin insanlarına güven oranı en düşük olan şehir Berlin olurken İstanbul ise Avrupa'nın en düşük güven oranına sahip ili oldu.
Kaynak: Instagram / Veri Kaynağı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Avrupa kentlerinin 'güvensizlik' oranı belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul'da yaşayanların yüzde 72,3'ünün yaşadığı şehirdeki insanlara güvenmediği ortaya çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın