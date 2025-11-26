Sadece Kimlik Yeterli: Gidenin Dönmek İstemediği, Pasaport da Vize de İstemeyen Ülke!
Pasaport yok, vize yok; sadece kimliğini alıp birkaç saat içinde kendinizi bambaşka bir ülkede bulabiliyorsunuz! Uygun fiyatları, Batum ve Tiflis’in hareketli hayatı, Kazbegi’nin kartpostallık manzaraları derken, buraya giden pek çok Turk “Keşke biraz daha kalsaydım” diyor.
Gelin, kimlikle girilen bu komşu ülkenin neden bu kadar populer olduğuna birlikte bakalım, detayları beraber inceleyelim.
Türkler için en kolay yurt dışı rotalarından biri artık açık ara Gürcistan.
Gürcistan’a giden Türklerin en çok tercih ettiği üç şehir var; Batum, Tiflis ve Kutaisi.
Gürcistan’ı cezbedici yapan şey sadece pratik giriş koşulları ya da gece hayatı değil; doğası ayrıca nefes kesiyor!
