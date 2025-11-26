onedio
Sadece Kimlik Yeterli: Gidenin Dönmek İstemediği, Pasaport da Vize de İstemeyen Ülke!

Lila Ceylan
26.11.2025 - 20:45

Pasaport yok, vize yok; sadece kimliğini alıp birkaç saat içinde kendinizi bambaşka bir ülkede bulabiliyorsunuz! Uygun fiyatları, Batum ve Tiflis’in hareketli hayatı, Kazbegi’nin kartpostallık manzaraları derken, buraya giden pek çok Turk “Keşke biraz daha kalsaydım” diyor. 

Gelin, kimlikle girilen bu komşu ülkenin neden bu kadar populer olduğuna birlikte bakalım, detayları beraber inceleyelim.

Türkler için en kolay yurt dışı rotalarından biri artık açık ara Gürcistan.

Son dönemde adeta küçük bir “kaçış rotası”na dönüşmüş olan Gürcistan'da ne pasaport derdi ne de vize kuyruğu derdi yok!

Türkiye ile Gürcistan arasındaki anlaşma sayesinde sadece yeni çipli kimlik kartınızı göstererek ülkeye giriş yapabiliyorsunuz.

Sınır kapılarında işlem çoğu zaman 1 dakikayı bile bulmuyor. Bu da özellikle hafta sonu kaçamakları, kısa tatiller ve ekonomik yurt dışı planları yapanlar için Gürcistan’ı cazip hale getiriyor. Türkiye’ye bu kadar yakın olup, bu kadar az bürokrasiyle gidilebilen bir ülke olması, “Bir kere gidenin tekrar tekrar gitmek istemesi”nin en büyük sebeplerinden biri.

Uçakla gitmek istemeyenler için de özellikle sınır illerinden arabayla ya da otobüsle geçmek oldukça pratik. Kısacası, bir bavul bir kimlik yeterli; bürokrasi minimumda, özgürlük hissi ise maksimumda.

Gürcistan’a giden Türklerin en çok tercih ettiği üç şehir var; Batum, Tiflis ve Kutaisi.

Batum, Karadeniz’in kıyısında ışıkları, sahili, eğlence mekanları ve casinolarıyla tam bir gece hayatı şehri.

Tiflis ise daha çok kültür ve lezzet peşinde olanlara hitap ediyor; eski şehir sokakları, kaplıcaları, sokak sanatı ve uygun fiyatlı kafeleriyle sakin ama keyifli bir atmosfer sunuyor. Kutaisi ise yeşilin her tonunu görebileceğin doğası, kanyonları ve bütçe dostu otelleriyle son dönemde adını daha sık duyduğumuz bir durak. 

Restoran fiyatlarının, konaklamanın, ulaşımın ve özellikle alkol–eğlence masraflarının Türkiye’ye göre hala daha uygun olması da işin bonus kısmı. Birçok kişi bu yüzden Gürcistan’ı “ekonomik Avrupa hissi” veren bir rota olarak görüyor.

Gürcistan’ı cezbedici yapan şey sadece pratik giriş koşulları ya da gece hayatı değil; doğası ayrıca nefes kesiyor!

ağ köyleri, buzul gölleri, şarap bağları, tarihi manastırlar ve kanyonlarla dolu bir coğrafyadan bahsediyoruz. 

Özellikle Kazbegi bölgesindeki manzaralar, son yıllarda sosyal medyada sık sık karşımıza çıkar oldu; karla kaplı tepeler, sisli dağ yolları ve manzaralı küçük oteller derken insanın “Buraya ben de gitmeliyim” diyesi geliyor. 

Türkiye’ye bu kadar yakın bir noktada, hem uygun fiyatlı tatil yapıp hem de bambaşka bir atmosfer soluyabilmek, Gürcistan’ı ziyaret etme listesinde vazgeçilmez ülkeler listesine sokmuş durumda. Pasaport yok, vize yok, doğa ve eğlence bol olunca bu ününü sonuna kadar hak ediyor.

