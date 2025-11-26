onedio
Dünyanın En Sağlıklı Sebzesi İlk Akla Gelen Tüm Sebzeleri Geride Bıraktı

Hakan Karakoca
26.11.2025 - 22:39

Meyve ve sebzeler üzerinde yapılan kapsamlı bir inceleme, en sağlıklı besinleri yeniden sıraladı. 17 temel gıdanın değerlendirildiği araştırma, oldukça dikkat çekici bir sonuç ortaya koydu. Uzmanlar, 100 üzerinden tam puan verdikleri bir sebzeyi listenin zirvesine yerleştirerek “en sağlıklı besin” tartışmalarına adeta son noktayı koydu.

İnsan sağlığını koruyucu etkileriyle öne çıkan bu sebze ve meyveler; potasyum, lif, protein, kalsiyum, demir ve çinko gibi minerallerin yanı sıra birçok vitamin ve besin değerine göre karşılaştırıldı. Araştırma, hangi gıdaların vücut direncini en çok desteklediğini net biçimde gözler önüne serdi.

Listede ilginç detaylar ve sıralama göze çarptı.

Araştırmadan çıkan puanlamaya göre en besleyici gıdalar şöyle sıralandı: Kara lahana 62.49 puanla 10’uncu sırada yer alırken, onu 63.48 puanla 9’uncu sıradaki kıvırcık marul izledi. Listenin 8’inci basamağında 65.59 puan alan maydanoz bulunuyor. 7’nci sıraya 70.73 puanla yaprak marul yerleşti.

6’ncı sırada 73.36 puanla hindiba bulunurken, 5’inci sırada 86.43 puanla ıspanak öne çıktı. İlk dörde giren pancar yaprağı 87.08 puanla 4’üncü sırada yer aldı; pazı ise 89.27 puanla 3’üncü sıraya yerleşti. Listenin zirvesine en yakın isim ise 91.99 puanla 2’nci sıradaki Çin lahanası oldu.

Ve zirvedeki sebze: Su teresi

Zirvenin sahibi ise birçok kişiyi şaşırtan bir sebze oldu. Araştırmanın sonunda 100 üzerinden tam 100 puan alarak listenin birincisi seçilen su teresi, uzmanların “mükemmel” notu verdiği tek besin olarak öne çıktı. Lahana, brokoli ve Brüksel lahanası gibi sebzelerin de yer aldığı Brassicaceae familyasına ait olan su teresi, özellikle yüksek K vitamini içeriğiyle dikkat çekiyor ve kronik hastalık riskini azaltmada önemli bir rol oynuyor.

Araştırmayı değerlendiren Doç. Dr. Jennifer Di Noia, besin değeri güçlü sebze ve meyvelerin kalp-damar hastalıkları, nörodejeneratif rahatsızlıklar ve bazı kanser türleri dahil pek çok kronik hastalığa karşı koruyucu potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

