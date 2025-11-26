Dünyanın En Sağlıklı Sebzesi İlk Akla Gelen Tüm Sebzeleri Geride Bıraktı
Meyve ve sebzeler üzerinde yapılan kapsamlı bir inceleme, en sağlıklı besinleri yeniden sıraladı. 17 temel gıdanın değerlendirildiği araştırma, oldukça dikkat çekici bir sonuç ortaya koydu. Uzmanlar, 100 üzerinden tam puan verdikleri bir sebzeyi listenin zirvesine yerleştirerek “en sağlıklı besin” tartışmalarına adeta son noktayı koydu.
İnsan sağlığını koruyucu etkileriyle öne çıkan bu sebze ve meyveler; potasyum, lif, protein, kalsiyum, demir ve çinko gibi minerallerin yanı sıra birçok vitamin ve besin değerine göre karşılaştırıldı. Araştırma, hangi gıdaların vücut direncini en çok desteklediğini net biçimde gözler önüne serdi.
Listede ilginç detaylar ve sıralama göze çarptı.
Ve zirvedeki sebze: Su teresi
