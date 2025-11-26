Türklerin Aklına Bile Gelmiyor: Avrupa’da Yaşam Kalitesiyle Zirveye Çıkan Ülke!

Avrupa’da yaşam kalitesi konuşulduğunda çoğumuzun aklına ilk olarak İsviçre, Hollanda ya da Portekiz gelir. Fakat Türklerin de çoğunlukta yaşadığı bu ülkeler, artık bazı dezavantajlarla anılır oldu. Yapılan son anketler ise Avrupa’nın kalbinde, sakinliğini ve doğasını koruyan Slovenya'nın güvenlikten temizliğe, doğadan ulaşıma kadar pek çok kriterde büyük ülkeleri solladığını gösteriyor. Slovenya, son zamanlarda “yaşamak için en iyi ülkeler” arasında adeta zirveye tırmandı.

Slovenya’yı öne çıkaran en güçlü özelliklerin başında, Avrupa’nın en güvenli ülkelerinden biri olması geliyor. Slovenya'nın suç oranı oldukça düşük olduğu ve sokakların düzenli olduğu aktarılıyor. Bu noktada başkent Ljubljana'nın çevre duyarlılığıyla uluslararası ödüllere layık görüldüğünün altını çizelim.

Görselde de gördüğünüz üzere, Slovenya'nın yaklaşık yüzde 60’ı ormanlarla kaplı. Yüz ölçümü açısından küçük bir ülke olan Slovenya'da trafiğin yoğun olmaması da büyük bir avantaj elbette.