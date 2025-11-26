onedio
Türklerin Aklına Bile Gelmiyor: Avrupa'da Yaşam Kalitesiyle Zirveye Çıkan Ülke!

Türklerin Aklına Bile Gelmiyor: Avrupa’da Yaşam Kalitesiyle Zirveye Çıkan Ülke!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
26.11.2025 - 20:45

Avrupa denince aklınıza ilk olarak Hollanda, Almanya, Fransa gibi ülkeler geliyor olabilir. Türklerin çoğunlukta yaşadığı bu ülkeler, birçok avantaja sahip olsalar da bazı dezavantajları da beraberinde getiriyor. Oysa Türklerin çok da bilmediği, Avrupa’nın yaşam kalitesi sıralamalarında üst sıralara yerleşen farklı bir ülke daha var: Slovenya

Slovenya, güvenli ortamı, tertemiz şehirleri, güçlü sosyal hizmet ağı ve dengeli yaşam standartlarıyla pek çok Avrupa ülkesini geride bırakıyor.

Avrupa'nın kalbinde, sakinliğini ve doğallığını koruyan bir ülke: Slovenya.

Avrupa'nın kalbinde, sakinliğini ve doğallığını koruyan bir ülke: Slovenya.

Avrupa’da yaşam kalitesi konuşulduğunda çoğumuzun aklına ilk olarak İsviçre, Hollanda ya da Portekiz gelir. Fakat Türklerin de çoğunlukta yaşadığı bu ülkeler, artık bazı dezavantajlarla anılır oldu. Yapılan son anketler ise Avrupa’nın kalbinde, sakinliğini ve doğasını koruyan Slovenya'nın güvenlikten temizliğe, doğadan ulaşıma kadar pek çok kriterde büyük ülkeleri solladığını gösteriyor. Slovenya, son zamanlarda “yaşamak için en iyi ülkeler” arasında adeta zirveye tırmandı. 

Slovenya’yı öne çıkaran en güçlü özelliklerin başında, Avrupa’nın en güvenli ülkelerinden biri olması geliyor. Slovenya'nın suç oranı oldukça düşük olduğu ve sokakların düzenli olduğu aktarılıyor. Bu noktada başkent Ljubljana'nın çevre duyarlılığıyla uluslararası ödüllere layık görüldüğünün altını çizelim.

Görselde de gördüğünüz üzere, Slovenya'nın yaklaşık yüzde 60’ı ormanlarla kaplı. Yüz ölçümü açısından küçük bir ülke olan Slovenya'da trafiğin yoğun olmaması da büyük bir avantaj elbette.

Yaşam maliyetleri de diğer ülkelere oranla daha dengeli.

Yaşam maliyetleri de diğer ülkelere oranla daha dengeli.

Slovenya’da yaşam maliyetleri Batı Avrupa’ya göre oldukça makul diyebiliriz. Mesela kira fiyatları, toplu taşıma ve günlük harcamalar, çoğu büyük Avrupa şehrine kıyasla gerçekten daha uygun. Fakat ucuz diye kaliteden ödün verilmiş değil; sağlık sistemi güçlü ve güvenilir, hastaneler ve klinikler oldukça donanımlı. Toplu taşımaya gelince, hem düzenli hem de çevre dostu; ayrıca şehirler arasında ulaşım da rahat. Eğitim konusuna gelince, standartlar yüksek ve herkesin erişimine açık, yani çocuğunuzun okulu için endişelenmenize gerek yok.

Bunun yanı sıra, Slovenya’daki sosyal hizmetler de oldukça iyi. Sağlık hizmetlerinden çocuk ve aile desteklerine, iş hayatı düzenlemelerinden sosyal güvenlik sistemine kadar her şey Avrupa standartlarına uygun şekilde işliyor. Tüm bunları düşündüğünüzde, Slovenya gerçekten “yaşamaya değer” bir ülke olarak karşımıza çıkıyor ve belki de pek çoğumuzun radarında olmayan bir fırsat sunuyor.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
