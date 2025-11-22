Avcılar Kahvaltı Mekanları: Güne Lezzetli Başlamak İsteyenler İçin En Keyifli Adresler!

Viran Cafe, günün her saati açık olması ve canlı müzik, nargile gibi olanaklarla daha hareketli bir kafe atmosferi sunmasıyla biliniyor. Kahvaltı için gelen kullanıcılar, geniş menü ve açık saatler nedeniyle esnek bir tercih olduğunu belirtiyor. Özellikle uzun süre oturup hem kahvaltı hem sıcak içeceklerle vakit geçirmek isteyenlerin değerlendirdiği bir adres.

Adres: Ambarlı, İskele Cd No:21, 34315 Avcılar/İstanbul

Instagram: virancafe

Konum