onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Kahvaltılık
Avcılar Kahvaltı Mekanları: Güne Lezzetli Başlamak İsteyenler İçin En Keyifli Adresler!

Avcılar Kahvaltı Mekanları: Güne Lezzetli Başlamak İsteyenler İçin En Keyifli Adresler!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.11.2025 - 11:00

Avcılar kahvaltı mekanları güne keyifli başlamak isteyenler için birbirinden farklı alternatifler sunuyor. Serpme kahvaltıdan kahvaltı tabağına, sessiz bahçe ortamından kordon manzaralı şehir mekanlarına kadar Avcılar kahvaltı seçenekleri oldukça geniş. 'Avcılar’da kahvaltı nerede yapılır?' diye düşünenler için, hem yerel halk hem de ziyaretçiler tarafından beğenilen en iyi mekan önerilerini sizin için listeledik.

Van Kahvaltı Lounge

Van Kahvaltı Lounge

Yöresel Van kahvaltısı konseptiyle öne çıkan Van Kahvaltı Lounge, özellikle çeşitli peynirler ve geleneksel kahvaltılıklarıyla anılıyor. Bazı kullanıcılar aileyle gidilebilecek, geniş kahvaltı sofraları sunan bir yer olarak bahsediliyor.

Adres: Ambarlı, Dr. Sadık Ahmet Cd. 248/B, 34315 Avcılar/İstanbul

Instagram: vankahvaltiloungeavcilar

Konum

Paşa Kahvesi

Paşa Kahvesi

Paşa Kahvesi, Avcılar’da serpme kahvaltı denince sık anılan mekanlardan biri. Sunumları ve atmosferiyle kahvaltı saatlerini keyifli hale getiren adreslerden biri olarak öne çıkıyor. Geniş oturma alanı ve rahat ortamı sayesinde hem arkadaş grupları hem de hafta sonu kahvaltıları için tercih edilen seçenekler arasında.

Adres: Ambarlı, Dr. Sadık Ahmet Cd. No:147, 34315 Avcılar/İstanbul

Instagram: pasakahvaltiavcilar

Konum

Safran Elite

Safran Elite

Safran Elite, Avcılar’da daha sakin bir kahvaltı atmosferi arayanların tercih ettiği adresler arasında yer alıyor. Serpme kahvaltı ve kahvaltı tabağı seçenekleriyle, yoğun ve gürültülü ortamdan uzak bir sabah geçirmek isteyenlere hitap ediyor. Kullanıcı yorumlarında özellikle sunumların düzenli olması, ürünlerin taze gelmesi ve ortamın ferahlığı öne çıkan detaylar arasında yer alıyor.

Adres: Fidanlık, Firüzköy Mah. Poyraz Cad, Ümit Sk. No : 18 D: 1, 34325 Avcılar/İstanbul

Instagram: safranelite

Konum

Saklıbahçe Cafe Bistro

Saklıbahçe Cafe Bistro

Saklıbahçe Cafe Bistro, geniş bahçesi ve uzun yıllardır hizmet vermesiyle biliniyor. Kullanıcı yorumlarında rahat atmosferi, geniş oturma alanı ve güler yüzlü hizmeti olumlu şekilde öne çıkıyor. Bazı ziyaretçiler fiyat seviyesini ortalamanın üzerinde bulsa da, arkadaş gruplarıyla uzun süre oturup kahvaltı ve sıcak içecekler eşliğinde zaman geçirmek için tercih edilen bir mekan.

Adres: Ambarlı, Öğretmenler Cd. No:49/A, 34315 Avcılar/İstanbul

Instagram: saklibahceavcilar

Konum

Villa Garden Cafe & Restaurant

Villa Garden Cafe & Restaurant

Villa Garden Cafe & Restaurant, Avcılar sahil hattına yakın konumu ve ferah oturma alanlarıyla anılıyor. Yorumlarda özellikle ortamın keyifli olduğu ve kahvaltının gün boyu tercih edilebildiği belirtiliyor. Manzaraya karşı sakin bir kahvaltı yapmak isteyenler için değerlendirilen adreslerden biri.

Adres: Denizköşkler Mahallesi, Dr. Sadık Ahmet Caddesi, Basmacı Sokağı No:3, 34315 Avcılar/İstanbul

Instagram: villagardenist

Konum

Bahçeli Cafe Restaurant

Bahçeli Cafe Restaurant

Bahçeli Cafe Restaurant, kullanıcı yorumlarında denize yakın konumu ve salaş ama samimi atmosferiyle tarif ediliyor. Kahvaltının bol ve çeşitli olduğuna dair yorumlar kadar, mekana daha çok uzun oturumlar ve etkinlikler için gelenlerin değerlendirmeleri de öne çıkıyor.

Adres: Denizköşkler, Dr. Sadık Ahmet Cd. no:41, 34315 Avcılar/İstanbul

Instagram: bahcelicafe

Konum

Düşler Bahçesi Kahvaltı Restoran

Düşler Bahçesi Kahvaltı Restoran

Düşler Bahçesi, Firuzköy tarafında göl yolu üzerinde yer alan ve özellikle bahçe ortamı ile anılan bir kahvaltı adresi. Kullanıcılar göl manzarasına yakın, doğayla iç içe bir atmosferde serpme kahvaltı yapılabildiğini yazıyor. Hafta sonu kalabalık aile kahvaltıları ve özel gün buluşmaları için sık tercih edilen mekanlardan biri.

Adres: Firuzköy, Balcıbük Cd. No:23, 34325 Avcılar/İstanbul

Instagram: dusler_bahcesi_firuzkoy

Konum

Kahveci Nevizade

Kahveci Nevizade

Kahveci Nevizade, Avcılar’da sabah saatlerinde kahvaltı yapmak isteyenlerin tercih ettiği adreslerden biri olarak öne çıkıyor. Kullanıcı yorumlarında mekanın rahat oturma düzeni, sakin atmosferi ve kahvaltı sırasında geçirilen sürenin keyifli oluşu sıkça vurgulanıyor.

Adres: Ambarlı, Merkez Cami Sk. No:8/a, 34315 Avcılar/İstanbul

Konum

Majestic Restaurant

Majestic Restaurant

Majestic Restaurant & Cafe, kahvaltı menüsü bulunan, aynı zamanda günün diğer öğünlerinde de tercih edilen bir işletme. Çevrimiçi menü ve platformlarda kahvaltı başlığı altında çeşitli ürünler sunulduğu görülüyor. Farklı yemek seçenekleriyle birlikte sakin bir ortamda kahvaltı yapmak isteyenler için değerlendirilen adresler arasında.

Adres: Ambarlı, Marmara Sahil Sokağı No 11A, 34315 Avcılar/İstanbul

Instagram: majesticcaferestaurant

Konum

Çamlıca Yöresel Van Kahvaltı Salonu

Çamlıca Yöresel Van Kahvaltı Salonu

Çamlıca Yöresel Van Kahvaltı Salonu, adından da anlaşılacağı üzere Van usulü kahvaltı sunan bir salon. Yorumlarda özellikle kahvaltı çeşitliliği ve servis edilen peynir, kahvaltılık ürünler övülüyor. Bazı kullanıcılar servis hızından memnun kalırken, genel olarak fiyat-performans açısından olumlu değerlendirmeler de bulunuyor.

Adres: Ambarlı, İskele Cd 29/2, 34194 Avcılar/İstanbul

Instagram: camlicacafee

Konum

Viran Cafe

Viran Cafe

Viran Cafe, günün her saati açık olması ve canlı müzik, nargile gibi olanaklarla daha hareketli bir kafe atmosferi sunmasıyla biliniyor. Kahvaltı için gelen kullanıcılar, geniş menü ve açık saatler nedeniyle esnek bir tercih olduğunu belirtiyor. Özellikle uzun süre oturup hem kahvaltı hem sıcak içeceklerle vakit geçirmek isteyenlerin değerlendirdiği bir adres. 

Adres: Ambarlı, İskele Cd No:21, 34315 Avcılar/İstanbul

Instagram: virancafe

Konum

Göl Cafe

Göl Cafe

Göl Cafe, Avcılar’da göl manzarasını öne çıkaran mekanlardan biri. Kullanıcı yorumlarında göl kenarında oturup kahvaltı yapmak isteyenler için uygun bir adres olduğu, sakin atmosferiyle tercih edildiği yazılıyor. Gözleme ve menemen gibi klasik kahvaltı ürünlerinin beğenildiği de paylaşılıyor.

Adres: Gümüşpala, İskeçe Cd. No:54, 34320 Avcılar/İstanbul

Instagram: golcafeavcilar

Konum

IV Papel Cafe Restaurant

IV Papel Cafe Restaurant

IV Papel Cafe Restaurant, geniş menüsü ve rahat oturma düzeniyle tanınıyor. Yorumlarda hem kahvaltı hem de gün boyu sıcak yemek seçeneklerinin bulunduğu, serpme kahvaltı ve atıştırmalıklarının beğenildiği ifade ediliyor.

Adres: Ambarlı, Cumhuriyet Cd. No:21, 34315 Avcılar/İstanbul

Instagram: papelcaferestaurant

Konum

By KORDON

By KORDON

By KORDON, Gümüşpala’da kordon hattına yakın konumu ve sıcak atmosferiyle bilinen bir kafe. Kullanıcı yorumları çalışanların ilgisini ve tatlı-kahve eşliğinde uzun uzun oturulabilecek bir ortam oluşunu öne çıkarıyor. Kahvaltı için tercih edenler, mekanın ulaşım açısından da avantajlı olduğunu ifade ediyor.

Adres: Gümüşpala, İskeçe Cd. No:32, 34320 Avcılar/İstanbul

Instagram: bykordon2000

Konum

Aladağ Restaurant Mangalbaşı

Aladağ Restaurant Mangalbaşı

Aladağ Restaurant Mangalbaşı, esas olarak mangal ve et ürünleriyle bilinen bir restoran. Buna rağmen pek çok işletme gibi günün erken saatlerinde kahvaltı servisi de bulunuyor. Sahil yoluna yakın konumu, dışarıda geçirilen bir sabah yürüyüşü sonrasında kahvaltı etmek isteyenler için cazip hale getiriyor.

Adres: Denizköşkler, Kemal Sunal Cd. NO:64, 34580 Avcılar/İstanbul

Instagram: aladagetmangal

Konum

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın